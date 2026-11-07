Liga Femenil: fechas y horarios de los cuartos de final del Apertura 2026

La Liga Femenil confirmó las fechas, horarios y sedes de los cuartos de final del Apertura 2026, la primera liguilla que se disputará bajo el nuevo formato de grupos. Los ocho equipos clasificados comenzarán la eliminatoria el martes 10 y miércoles 11 de noviembre, mientras que los partidos de vuelta se jugarán el 14 y 15 del mismo mes.

Ocho equipos competirán por los cuatro lugares disponibles en las semifinales. La última jornada de la fase regular definió a los dos últimos invitados del Grupo B, donde Pumas y Pachuca consiguieron acompañar al América y al Guadalajara.

En el Grupo A, los boletos ya estaban definidos antes de la fecha final, con Rayadas, Tigres, FC Juárez y Toluca como representantes.

Pumas selló su boleto a la liguilla en la última fecha. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Ida de los cuartos de final de Liga Femenil

Uno de los cambios más relevantes del calendario se presentó en la serie entre América y Toluca. Aunque las Águilas terminaron como líderes del torneo, deberán disputar el encuentro de ida en el Estadio Banorte y cerrar la eliminatoria en el Nemesio Díez.

La modificación responde a la imposibilidad de utilizar el Estadio Banorte para el partido de vuelta, debido a que el inmueble recibirá el NFL México Game 2026. Por esa razón, ambos clubes invirtieron el orden de sus sedes para esta primera ronda.

Los encuentros de ida quedaron programados de la siguiente manera:

Martes 10 de noviembre

Pumas vs. Tigres | Estadio Olímpico Universitario | 19:00 horas.

FC Juárez vs. Guadalajara | Estadio Olímpico Benito Juárez | 21:00 horas.

Miércoles 11 de noviembre

América vs. Toluca | Estadio Banorte | 19:00 horas.

Pachuca vs. Rayadas | Estadio Hidalgo | 21:00 horas.

América y Toluca invirtieron las sedes de los cuartos de final. Mexsport

La vuelta se jugará antes del parón internacional

Las cuatro series se resolverán el sábado 14 y domingo 15 de noviembre antes de que haya un parón de tres semanas por la participación de la Selección Nacional de México en el Concacaf W Championship. El torneo internacional entregará boletos para la Copa Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los partidos de vuelta se jugarán de la siguiente forma:

Sábado 14 de noviembre

Tigres vs. Pumas | Estadio Universitario | 17:00 horas.

Guadalajara vs. FC Juárez | Estadio Akron | 21:00 horas.

Domingo 15 de noviembre

Rayadas vs. Pachuca | Estadio BBVA | 19:00 horas.

Toluca vs. América | Estadio Nemesio Díez | 21:10 horas.

Las semifinales de la Liga Femenil están previstas entre el 9 y el 13 de diciembre, una vez concluida la actividad de la selección nacional.