Hamilton lamenta decisión que le costó el podio en Singapur

Un exhausto Lewis Hamilton ofreció disculpas a su equipo Ferrari por la estrategia que le hizo perder el podio en el final del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.

El británico encabezó al grupo que tomó la salida de la carrera de este domingo con el neumático medio, mientras sus rivales de alrededor lo hicieron con el compuesto suave.

En teoría, esto le iba a permitir hacer un primer stint largo, pero se detuvo apenas en la vuelta 19, antes que algunos de los líderes, para cambiar al neumático suave. Además, Hamilton tomó la decisión de no entrar a la zona de abastecimiento cuando apareció el Auto de Seguridad Virtual causado por Lance Stroll a 24 giros de terminar.

Por ello, a pesar de mantenerse en ubicación de podio en gran parte del recorrido, Hamilton cayó de tercero a sexto en cuestión de ocho vueltas, completando los últimos 44 giros con el juego de llantas suaves.

Lo siento, chicos. Les he fallado hoy con esa estrategia. Fue decisión mía y nos costó puntos valiosos. Intentaré compensarlo en la próxima carrera”, se escuchó en la radiocomunicación.

Hamilton tuvo que ir al Centro Médico del circuito, por lo que recibió una exención para no visitar la zona de medios y, por ende, no ahondar en lo ocurrido.

En una carrera en la que Charles Leclerc terminó en segundo sitio, el director de la Scuderia Ferrari, Fred Vasseur, lamentó que la decisión de Hamilton le costara el podio y, con ello, puntos para los Mundiales de Pilotos y Constructores.

“Mantuvimos la puerta abierta a ambas opciones, dependiendo del VSC, y eso fue lo que sucedió”, indicó a Sky Sports.

Le llamamos; llamamos a ambos a pits. Habríamos logrado la segunda y tercera posición, ya que ocupábamos esos puestos en pista, pero él se pasó la entrada a pits y, sinceramente, es una lástima porque también pierde el podio”.

Se escuchó clarísimo por radio. Pero ahora debemos centrarnos en Austin. El rendimiento este fin de semana fue aceptable. Tenemos que enfocarnos en el futuro”.

Hamilton sigue en tercer lugar en el Mundial de Pilotos, pero su gran rival ahora es Max Verstappen, quien con su segundo triunfo consecutivo subió al cuarto sitio y ahora está ocho puntos detrás rumbo al Gran Premio de Estados Unidos.