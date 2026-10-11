Verstappen tras ganar en Singapur: “Esperemos poder divertirnos más de aquí a final de temporada”

Max Verstappen consiguió su primera victoria en el Gran Premio de Singapur tras doce temporadas en la Fórmula 1, en un fin de semana en el que dominó tanto la clasificación sprint como la carrera corta y la competencia principal, con la pole position y el triunfo en ambas pruebas.

Desde el fin de semana de Azerbaiyán, el equipo de desarrollo técnico de Milton Keynes trabajó arduamente para cambiar el rumbo de la temporada del neerlandés, quien anteriormente había declarado que no tenía muchas esperanzas respecto a posibles victorias en 2026.

Pero desde Bakú todo ha sido diferente para Max Verstappen, ya que las modificaciones en el piso del monoplaza, así como los cambios en el endplate y los flaps del alerón delantero, le permitieron encontrar una simbiosis perfecta entre hombre y máquina, algo que lo llevó a liderar todas las vueltas del Gran Premio de Singapur.

Aunque, más allá de todos los cambios aerodinámicos que presentó Red Bull para Marina Bay, una de las claves fue la gestión del compuesto blando, algo que Verstappen entendió a la perfección. Durante las primeras 10 vueltas, el neerlandés se concentró en gestionar los neumáticos y mantener el ritmo necesario para reducir las diferencias con sus perseguidores.

Consciente de las escasas oportunidades de adelantamiento que ofrece el trazado callejero de Marina Bay, Verstappen priorizó el cuidado de sus neumáticos y la estrategia para mantenerse en la pelea por la victoria.

La verdad es que nos ha llevado tiempo. Teníamos ritmo y necesitabas ritmo con el blando y con el medio, aunque con el blando todos hemos tenido dificultades, pero al final ha funcionado y estoy muy contento de haber ganado aquí”, declaró en la zona de entrevistas al concluir el Gran Premio.

Max Verstappen confía en prolongar el buen momento de Red Bull reuters

Red Bull busca seguir peleando las últimas victorias del campeonato

La confianza en los austriacos es alta. La competitividad y un coche capaz de dominar en circuitos con características distintas están ahí, por lo que Max Verstappen tendrá la oportunidad de seguir escalando posiciones en la clasificación mundial de pilotos.

La verdad es genial, estamos en una tendencia al alza. La motivación está en el equipo para seguir intentándolo y seguir consiguiendo buenos resultados”, puntualizó en la zona de entrevistas.

El piloto de Red Bull también aprovechó para reconocer tanto las últimas actualizaciones como la puesta a punto del RB22, y se mostró entusiasta respecto al continuo desarrollo de su monoplaza de cara a las últimas carreras.