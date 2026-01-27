América confirma gravedad en lesión de Israel Reyes; en riesgo el Clásico ante Chivas

Israel Reyes salió del partido que México jugó en Bolivia y, una vez realizados los exámenes médicos, América confirmó la gravedad de la lesión que presenta su defensor, quien estará lejos de las canchas debido a una "lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derechos".

El domingo 25 de enero, el Tri disputó su segundo partido del año con miras al Mundial 2026, duelo en el que -al no ser Fecha FIFA- utilizó jugadores que militan en Liga MX. En este compromiso, Israel Reyes fue titular, sin embargo, tuvo que abandonar la cancha al 33' debido a una lesión.

A su regreso, el defensor reportó en las instalaciones de Coapa para realizarse exámenes médicos y determinar el grado de lesión que presenta, arrojando una "lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derechos".

Así fue como el Club América compartió el diagnóstico en redes sociales:

El Club América informa que nuestro jugador Israel Reyes presenta una lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derechos".

Israel Reyes podría quedar fuera el siguiente partido del Tri, ante Islandia. Mexsport

¿En qué afecta la lesión a su rendimiento?

Al tratarse de una lesión poco común en los futbolistas, el oblicuo externo y serrato anterior son músculos elementales para tres factores especialmente:

1. Rotación del tronco.

2. Estabilidad del core.

3. Respiración profunda al momento del esfuerzo físico.

En este caso, los tres factores anteriores merman al defensor americanista, quien se suma a las bajas por lesión con las que cuenta André Jardine.

Tiempo de baja de Israel Reyes con América

El infome compartido por la escuadra azulcrema no esclarece el grado de lesión y únicamente comparten que "el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", sin embargo, su regreso a las canchas podría ser entre 1 y 10 semanas, en caso de que la lesión no se agrave y el tiempo de recuperación sea el ideal.

Grado 1 / Distensión o micro-rotura de fibras, 1 a 2 semanas.

Grado 2 / Rotura parcial con hematoma, 3 a 5 semanas.

Grado 3 / Rotura total o desprendimiento, 6 a 10 semanas o más.

Próximos partidos de América en Liga y Concachampions

En caso de que Israel Reyes presente un grado 2 en su lesión, su participación para el Clásico Nacional ante Chivas del 14 de febrero estaría en riesgo.

Estos son los siguientes compromisos que tendrá la escuadra de André Jardine en las dos competencias que afrontará en el semestre:

América Vs Necaxa / Jornada 4, Liga MX - sábado 31 de enero.

Olimpia Vs América / Primera ronda (ida), Concachampions - martes 3 de febrero.

América Vs Monterrey / Jornada 5, Liga MX - sábado 7 de febrero.

América Vs Olimpia / Primera ronda (vuelta), Concachampions - miércoles 11 de febrero.

Chivas Vs América / Jornada 6, Liga MX - sábado 14 de febrero.

Puebla Vs América / Jornada 7, Liga MX - viernes 20 de febrero.

* México Vs Islandia / Amistoso en Querétaro, miércoles 25 de febrero.

