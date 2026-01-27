España albergaría la final del Mundial 2030 sobre Marruecos

La Copa del Mundo 2030 será la que mayor cantidades de sede tenga con Uruguay, Argentina y Paraguay como parte de la fiesta, pero centrándose la actividad en Marruecos y España donde el país ibérico ha alzado la mano para quedarse con la gran final.

Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, terminó con meses de especulaciones y aseguró categóricamente que la final de la Copa del Mundo 2030 se jugará en España, relegando las aspiraciones de sus coanfitriones.

"España liderará el Mundial y la final se celebrará aquí", sentenció el directivo ante los medios, una declaración que resuena como un portazo a las ambiciones de Marruecos con quienes compartirá la sede.

El país norteafricano había diseñado un plan ambicioso centrado en la construcción del Estadio Hassan II, una megainfraestructura proyectada para 2028 con capacidad para 115,000 espectadores, con la que pretendían arrebatarle el protagonismo a los estadios europeos.

Sin embargo, el sueño marroquí parece haberse desmoronado en las últimas semanas. Los graves incidentes de seguridad y la desorganización logística evidenciados durante la reciente final de la Copa Africana de Naciones —celebrada este mismo mes— han generado dudas irreparables sobre la capacidad del país para gestionar un evento de la magnitud de una final mundialista. Este "autogol" organizativo devolvió la ventaja a la sólida infraestructura española.

El nuevo duelo: Madrid vs. Barcelona

Con la sede nacional asegurada, según Louzán, la batalla interna ha comenzado. Aunque el dirigente no puso nombre y apellido al estadio, todas las miradas apuntan al Santiago Bernabéu. La casa del Real Madrid, recientemente renovada con tecnología de vanguardia, ha sido la favorita histórica de la prensa local.

No obstante, la carrera no es de un solo caballo. El Spotify Camp Nou en Barcelona, también inmerso en un proceso de modernización total, se presenta como la única alternativa viable capaz de competir en aforo y prestigio.