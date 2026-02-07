Gema de Andor Lilienthal sobre Capablanca en Moscú

La hermosa y atractiva mujer, embelesada, no quitaba sus ojos de José Raúl Capablanca. El cubano ejercía singular atractivo en las mujeres. El perspicaz Andor Lilienthal se dio cuenta de la escena, dejó de jugar, abandonó el tablero y dirigiéndose al organizador del torneo le dijo: “Si no me presentas ahora mismo a esa mujer me retiro del torneo”. Como en un cuento Lilienthal y Zhenechka se vieron, flecharon, se casaron y vivieron felices varias décadas…Andor Lilienthal, ruso-húngaro, gran maestro emblemático de la Escuela Soviética, galardonado con ese título en 1950 por la FIDE, al ser uno de los diez mejores ajedrecistas del mundo que calificaron para el Torneo de Candidatos celebrado en Budapest 1950, enfrentó y venció a Emmanuel Lásker, José Raúl Capablanca, precisamente en el Torneo de Moscú de 1935 donde conoció a Zhenechka, su primera de tres esposas, a Alexander Alkhine en blitz en París por 3-1, Max Euwe, Botvinnik, Vassily Smylosv, Vera Menchik. Afable, de singular personalidad entregó su vida al juego de ajedrez. Vivió 99 años (5 de mayo de 1911 en Moscú – 08-05-2010 en Budapest); a los dos años su familia lo llevo a vivir a Budapest. Conoció a todos los monarcas mundiales excepto a Steinitz y a los dos últimos Ding, Liren y D. Gukesh.

Boris Spassky refirió una anécdota. Cuando Bobby Fischer se dio cuenta de la proximidad de su muerte solicitó en su última voluntad que Lilienthal, Lajos Portish y Spassky participasen en llevar su ataúd. Ningún ajedrecista más. Su relación con Fischer se inició y fortaleció en Belgrado en el match que el estadunidense sostuvo contra Boris Spassky en 1992 con primera fase en Sveti Stefan. Ahí, al reconocerlo, Fischer se acercó a Lilienthaly lo saludó expresándole: peón de e5 captura f6! en recuerdo del sacrificio de la dama que le hizo a Capablanca al vencerlo en Moscú en una línea artística que causa profundo impacto estético. Omití ayer, involuntariamente, el nombre de Lilienthal en el grupo de los diez GMs que participaron en el primer Torneo de Candidatos celebrado en Budapest 1950. Lo ganó David Bronstein en una dura lucha en la que participaron además Smyslov, Keres, Kótov, Najdorf, Bolevslasky, Stahlberg, Flohr y Szabó.

Fumaba seis cigarrillos al día, nadaba varios kilómetros, se bañaba con agua fría todos los días, y a esto atribuía su longevidad; las mañanas las dedicó al análisis del ajedrez hasta el último día de su vida. Fue notable en el juego posicional; artístico, imaginativo, creativo. Representó a Hungría en las Olimpiadas de Folkestone 1933 (+7, =6, -0); Varsovia 1935 (11, =8, -0) y Estocolmo 1937 (+9,=6-2) donde ganó plata por equipos. En las dos primeras conquistó oro como jugador reserva y oro en el segundo tablero. Regresó a Moscú en 1935 y eligió la nacionalidad rusa tres años después.

Lilienthal ganó el Campeonato Nacional de la URSS en 1940. Fue entrenador del armenio Tigran Petrossian y analista de Vassily Smylov en los tres matches contra Botvinnik. Consideró que su mejor obra ajedrecista fue su victoria sobre Igor Bondarevsky en el Nacional de 1940.

Es uno de los pocos jugadores que tuvo score equilibrado con Capablanca +1,=3,-1. Lilienthal estimó que Capablanca cometió un error. Sacrificó la dama y lanzó una poderosa y precisa ofensiva sobre el rey el rey negro centralizado.

Blancas: Andor Lilienthal, URSS. Negras: José Raúl Capablanca, Cuba. Defensa India, V. Saemisch, E24. R-5, Torneo de Moscú, 01–01–1935.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.a3 Axc3+ 5.bxc3 b6 6.f3 d5 7.Ag5 h6 8.Ah4 Aa6 9.e4 Axc4 10.Axc4 dxc4 11.Da4+ Dd7 12.Dxc4 Dc6 13.Dd3 Cbd7 14.Ce2 Td8 15.0–0 a5 16.Dc2 Dc4 17.f4 Tc8 18.f5 e5 19.dxe5 Dxe4? 20.exf6! Dxc2 21.fxg7 Tg8 22.Cd4 De4 23.Tae1 Cc5 24.Txe4+ Cxe4 25.Te1 Txg7 26.Txe4+ Rd7, negras rinden. Capablanca extendió su mano y felicitó a Lilienthal por el triunfo.

La partida que Lilienthal consideró como su más importante obra.

Blancas: Andor Lilienthal, Rusia. Negras: Igor Bondarevsky, Rusia. Defensa Francesa, V. Rubinstein, C10. R–19, Campeonato Nacional de la URSS, Moscú, 02–10–1940.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 dxe4 4.Cxe4 Cd7 5.Cf3 Ae7 6.Ad3 Cgf6 7.Cxf6+ Axf6 8.0–0 c5 9.c3 cxd4 10.cxd4 0–0 11.Dc2 g6 12.Af4 Cb6 13.Ac7 De7 14.Ae4 Cd5 15.Axd5 exd5 16.Ae5 Af5 17.Axf6 Dxf6 18.Db3 Ae4 19.Ce5 Db6 20.Dxb6 axb6 21.Tfc1 Tfc8 22.a3 Af5 23.g4 Ae6 24.h3 f6 25.Cd3 g5 26.f3 Rf7 27.Rf2 Re7 28.Re3 Rd6 29.Txc8 Txc8 30.h4 h6 31.hxg5 hxg5 32.Th1 Te8 33.Rd2 Ad7 34.Th6 Tf8 35.Ce1 Re7 36.Cc2 Tf7 37.Ce3 Ae6 38.Rc3 Rd6 39.Rb4 Ad7 40.Cf5+ Rc7 41.a4 Ae6 42.Cg3 Ad7 43.Ch5 f5 44.Cf6 fxg4 45.Cxd5+ Rb8 46.fxg4 Axg4 47.Cxb6 Tf2 48.b3 Ad1 49.d5 Rc7 50.a5 Td2 51.Th7+ Rb8 52.d6 Td4+ [52...Txd6 53.Th8+ Td8 54.Txd8+ Rc7 55.Txd1 g4 56.Rc5 g3 57.Td7+ Rb8 58.Td8+ Rc7 59.Tc8#] 53.Rc5 Th4 54.d7 Rc7 55.d8D+ Negras rinden. 1–0.