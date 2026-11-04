Barcelona confirma lesión de Rodri; ¿Cuánto tiempo será baja?

El FC Barcelona ha confirmado que Rodrigo Hernández será baja durante aproximadamente un mes tras sufrir una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha.

El centrocampista español notó molestias musculares durante la primera mitad del partido de Champions League del pasado martes ante el Aston Villa (victoria 3-0 en el Spotify Camp Nou), por lo que Hansi Flick decidió sustituirlo al descanso por Marc Bernal.

Según el parte médico oficial del club, Rodri se sometió a pruebas médicas que confirmaron la afección en el isquiotibial derecho; el comunicado señala textualmente que “será baja para el partido del próximo domingo contra el Atlético de Madrid” y que “el plazo exacto de recuperación lo marcará la evolución de la lesión”.

La noticia supone un duro golpe para el conjunto azulgrana, ya que Rodri venía acumulando un gran volumen de minutos (era uno de los jugadores más utilizados de la plantilla) y se había convertido en una pieza clave en el centro del campo de Flick.

El propio técnico alemán había advertido tras el encuentro ante el Aston Villa que el jugador “tenía una pequeña molestia”, aunque las pruebas del día siguiente revelaron una lesión de mayor entidad de lo inicialmente temido.

¿Cuántos partidos se perderá Rodri por su lesión?

La baja de Rodri para el duelo de este domingo en el Metropolitano está completamente confirmada. Se trata de un partido trascendental en la lucha por el liderato de LaLiga, en el que el Barcelona visita a un Atlético de Madrid que le persigue de cerca en la clasificación.

Sin su mediocentro titular, Flick tendrá que reordenar el centro del campo (con opciones como Marc Bernal, De Jong o Gavi) en un escenario tan exigente como el Riyadh Air Metropolitano.

Más allá del fin de semana, la recuperación de alrededor de un mes podría hacerle perder varios compromisos más.

Además de los dos partidos de la Nations League con España ante República Checa (12 de noviembre) e Inglaterra (15 de noviembre), el mediocampista se ausentaría previsiblemente del Barcelona-Villarreal (22 de noviembre), del desplazamiento de Champions League ante el Sabah (25 de noviembre en Bakú) y del encuentro ante el Deportivo de La Coruña (29 de noviembre).

Dependiendo de la evolución, también podría llegar justo o incluso perderse el partido posterior ante el Celta de Vigo, lo que situaría su posible regreso entrado el mes de diciembre