Atlético de Madrid habría denunciado al Barcelona ante la FIFA por el caso Julián Álvarez

El conflicto entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona por el interés del conjunto blaugrana en fichar a Julián Álvarez escaló un nuevo nivel. De acuerdo con Antonio Ruiz, periodista de la COPE, el club rojiblanco presentó una denuncia ante la FIFA y la Real Federación Española de Futbol (RFEF) por el presunto acercamiento del Barcelona al delantero argentino.

Según el reporte, en el Atlético de Madrid consideran que el Barcelona ha incurrido en un presunto “acoso” hacia uno de sus futbolistas. Por ello, solicitaron tanto a la FIFA como a la RFEF la apertura de un expediente disciplinario y una posible sanción contra el conjunto catalán por intentar negociar con un jugador que mantiene contrato vigente.

La tensión entre ambos clubes ha aumentado durante las últimas semanas a raíz de los reportes que vinculan a Julián Álvarez con el Barcelona y de las declaraciones públicas realizadas por directivos del equipo madrileño.

La regla que el Barcelona habría incumplido

El Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA establece que un club que pretenda negociar con un futbolista cuyo contrato tenga una vigencia superior a seis meses debe informar previamente al club propietario de sus derechos.

En cambio, cuando un jugador entra en los últimos seis meses de su contrato, puede negociar libremente con cualquier equipo sin necesidad de autorización.

En el caso de Julián Álvarez, su contrato con el Atlético de Madrid concluye el 30 de junio de 2030, por lo que, de acuerdo con ese reglamento, el Barcelona no tendría permitido negociar directamente con el futbolista sin antes comunicarlo al club rojiblanco.

Gil Marín endureció la postura del Atlético

Antes de que se conociera la denuncia, el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ya había manifestado públicamente el malestar del club por la manera en que el Barcelona ha manejado el interés por el delantero argentino.

“El Barcelona nos falta al respeto. Creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define”, declaró a EFE.

El directivo también aseguró que el conjunto blaugrana intenta convencer a la industria del futbol de que tiene la capacidad económica para afrontar una operación de ese nivel, lo cual, desde su perspectiva, es mentira.

Julián Álvarez salió a zona mixta tras la segunda victoria de Argentina en el Mundial 2026 para anunciar su deseo de salir del Atlético de Madrid. Reuters

Julián Álvarez ya expresó su deseo de salir

La polémica también se alimentó por las declaraciones del propio Julián Álvarez durante la concentración de la Selección de Argentina en la Copa del Mundo.

Después de uno de los partidos del conjunto albiceleste, el delantero afirmó que ya sostuvo conversaciones con la directiva del Atlético de Madrid y que considera que “lo mejor para todos es un traspaso”. Además, aseguró que desea cumplir un sueño, sin revelar cuál sería su próximo destino.

Posteriormente, Miguel Ángel Gil Marín confirmó que existió ese acercamiento con el futbolista, aunque reiteró que la postura del Atlético de Madrid no ha cambiado y que el club no tiene intención de transferir los derechos de la “Araña”.