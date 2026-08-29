¡La ‘Hormiga’ está lista! Armando González es convocado con Olympiacos y apunta a debutar en Europa

Armando ‘Hormiga’ González está cada vez más cerca de hacer su debut en el futbol europeo. El delantero mexicano fue incluido por primera vez en una convocatoria del Olympiacos para enfrentar al Asteras, dentro de la Jornada 2 de la Superliga de Grecia.

El atacante surgido de las fuerzas básicas de Chivas fue considerado por el técnico español José Luis Mendilibar entre los 24 futbolistas disponibles para el encuentro, apenas unos días después de incorporarse al conjunto rojiblanco.

La convocatoria representa la primera oportunidad para que González pueda sumar sus primeros minutos con el Olympiacos y comenzar oficialmente su aventura en el futbol europeo. Sin embargo, su presencia en el terreno de juego dependerá de la decisión de Mendilibar y del desarrollo del partido.

‘Hormiga’ González busca sus primeros minutos con Olympiacos

La llegada del delantero mexicano a Grecia se produjo después de una destacada etapa con Guadalajara. González marcó 24 goles entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026, números que lo colocaron entre los atacantes mexicanos con mayor protagonismo en el futbol nacional.

Ahora, la ‘Hormiga’ tendrá que competir por un lugar en el ataque del Olympiacos con el marroquí Ayoub El Kaabi, el portugués Jota Silva y el brasileño Clayton.

Aunque su inclusión en la convocatoria aumenta las posibilidades de verlo en acción, el mexicano deberá esperar la decisión del entrenador para saber si tendrá la oportunidad de estrenarse oficialmente con el campeón griego.

¿Cuándo juega Armando ‘Hormiga’ González con Olympiacos?

El Olympiacos visitará al Asteras este domingo 30 de agosto en el Estadio Theodoros Kolokotronis, en partido correspondiente a la segunda jornada de la Superliga de Grecia.

El encuentro comenzará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. Olympiacos llega al compromiso después de iniciar la temporada con una victoria por 1-0 sobre el Atromitos.

El futbol mexicano estará pendiente de la posible presentación de uno de sus jóvenes delanteros en Europa. Si Mendilibar le concede minutos, González comenzará oficialmente una nueva etapa de su carrera en Grecia después de convertirse en una de las principales figuras ofensivas de Chivas.