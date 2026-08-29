¡Calendario de locura! Definidas las fechas de la Fase de Liga de la Champions League 2026-27

La UEFA Champions League 2026-27 ya tiene listo su calendario oficial para la fase de liga, el revolucionario formato que promete emociones al límite desde los primeros encuentros que se disputarán.

El torneo arrancará el próximo 8 de septiembre y se extenderá hasta el 27 de enero de 2027. En esta etapa, 36 equipos se enfrentarán en busca de la gloria europea, donde cada club jugará ocho partidos(cuatro en casa y cuatro como visitante) para definir quiénes avanzan y quiénes se quedan en el camino.

El debut de los gigantes: La Jornada 1

La primera fecha se jugará entre el 8 y el 10 de septiembre, regalándonos grandes enfrentamientos desde la jornada uno:

Real Madrid vs Inter de Milán: El equipo merengue debuta en una auténtica prueba de fuego ante un gigante italiano.

Barcelona vs Feyenoord: Los blaugranas abrirán las puertas del Camp Nou buscando arrancar con el pie derecho.

Liverpool vs Atlético de Madrid: Estreno de altísimo riesgo para los colchoneros en el mítico e imponente Anfield.

Borussia Dortmund vs Villarreal: El 'Submarino Amarillo' se mete al hostil y complicado Signal Iduna Park.

Lille vs Real Betis: Los verdiblancos inician su aventura europea con la obligación de sumar en casa.

Choques de titanes en la Fase de Liga

El formato de liga no da tregua y nos deparará partidos que bien podrían ser una Final anticipada a lo largo de los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. El Real Madrid tendrá como rivales destacados al Arsenal y la Roma, mientras que el Barcelona se enfrentará al Paris Saint-Germain y al Manchester City.

El calendario del Atlético de Madrid también luce complicado, con partidos ante Liverpool, Manchester United y Bayern Múnich. El Villarreal, por su parte, tendrá duelos frente a Borussia Dortmund, Liverpool y PSG.

El Real Betis tampoco tendrá un camino sencillo, pues se medirá con Arsenal, Bayern Múnich y Borussia Dortmund durante esta primera fase.

El drama del cierre: Jornada unificada y Playoffs

El destino de los 36 implicados se sellará el 27 de enero de 2027 con una última jornada de infarto. Los 18 partidos se jugarán a horario unificado, garantizando dramatismo puro minuto a minuto.

Puestos 1 al 8: Clasifican directo a los Octavos de Final.

Puestos 9 al 24: Deberán enfrentarse en una ronda de Playoffs (eliminatoria directa) para buscar su boleto.

Puestos 25 al 36: Quedan completamente eliminados de toda competencia europea.

Con el calendario definido, la Champions League 2026-27 se prepara para una temporada que tendrá partidos de alto nivel desde las primeras jornadas. Además de la pelea por el título europeo, la competencia tendrá un atractivo especial en Madrid: la final está programada para el 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano.