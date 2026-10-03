¡Lamine Yamal, on fire! Golazo ante Chequía y suma 3 goles en Nations League

Un nuevo partido de la Selección de España y un nuevo gol de Lamine Yamal. La estrella de La Roja abrió el marcador ante Chequia (1-0) y sigue sumando anotaciones en esta UEFA Nations League.

El ‘10’ del Barcelona sigue encendido y por tercer partido consecutivo, anotó con su selección. Colocándose a tan solo un tanto de Harry Kane en el goleo individual de este torneo.

Era apenas el minuto 6 del partido y España mantenía una gran posesión del balón, Dani Olmo, con buena visión, mandó un pase corto para Lamine, quien no lo pensó dos veces y sacó un disparo potente, a segundo poste y este se coló en el ángulo.

Con este tanto, Yamal suma su tercer gol con España en la Nations League: le marcó a Inglaterra, a Croacia y ahora a Chequia.

Además, en esta temporada, Lamine Yamal ya suma 19 participaciones de gol (goles y asistencias) en 11 partidos contando Selección y equipo.