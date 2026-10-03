¡Lamine Yamal, on fire! Golazo ante Chequía y suma 3 goles en Nations League
Gran momento está teniendo Lamine Yamal en esta Nations League. El '19' anotó un verdadero golazo en el España vs Chequia
Un nuevo partido de la Selección de España y un nuevo gol de Lamine Yamal. La estrella de La Roja abrió el marcador ante Chequia (1-0) y sigue sumando anotaciones en esta UEFA Nations League.
El ‘10’ del Barcelona sigue encendido y por tercer partido consecutivo, anotó con su selección. Colocándose a tan solo un tanto de Harry Kane en el goleo individual de este torneo.
Era apenas el minuto 6 del partido y España mantenía una gran posesión del balón, Dani Olmo, con buena visión, mandó un pase corto para Lamine, quien no lo pensó dos veces y sacó un disparo potente, a segundo poste y este se coló en el ángulo.
Con este tanto, Yamal suma su tercer gol con España en la Nations League: le marcó a Inglaterra, a Croacia y ahora a Chequia.
Además, en esta temporada, Lamine Yamal ya suma 19 participaciones de gol (goles y asistencias) en 11 partidos contando Selección y equipo.