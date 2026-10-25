Citlalli Reyes hace historia: Rompe el récord de más partidos en Mundiales Sub-17

La mediocampista mexicana Citlalli Reyes ha inscrito su nombre de forma definitiva en los libros de oro del futbol internacional. Al saltar al terreno de juego este domingo ante la Selección de Australia en la Copa Mundial Femenina Marruecos 2026, la canterana de las Rayadas de Monterrey alcanzó los 13 partidos disputados, convirtiéndose en la jugadora con más presencias en la historia del certamen juvenil.

Este logro histórico es el reflejo directo de la regularidad y constancia que ha mostrado a lo largo del ciclo tricolor. Con la modificación de la FIFA para celebrar la Copa del Mundo Sub-17 de manera anual, Reyes logró disputar tres ediciones consecutivas (República Dominicana 2024, Marruecos 2025 y Marruecos 2026), un hito prácticamente inalcanzable antes del cambio de formato y reservado solo para las futbolistas más destacadas de la categoría.

Partido histórico par Citlalli Reyes

La hazaña de la centrocampista no se limitó únicamente a acumular minutos sobre la cancha. Reyes volvió a hacer gala de su jerarquía ofensiva al hacerse presente en el marcador frente al conjunto australiano, lo que le permitió sellar un registro goleador histórico al anotar en tres mundiales distintos de la categoría, reafirmando su enorme impacto dentro del terreno de juego.

Durante la edición de 2024 comenzó a mostrar destellos de su talento, pero fue en Marruecos 2025 donde su capacidad liderazgo se volvió fundamental para que México lograra colgarse la medalla de bronce. En la actual justa de 2026, la mediocampista no bajó el ritmo, marcando ante Chile en la segunda jornada y repitiendo la dosis frente a las australianas para encaminar al equipo en la fase de grupos.

Con una visión de juego privilegiada y un temple impropio de su edad, Citlalli Reyes se ha posicionado como el eje del esquema táctico del estratega Miguel Gamero. Su capacidad para manejar los tiempos en el mediocampo ha sido clave para mantener al equipo firme en sus aspiraciones de avanzar con autoridad hacia la fase de eliminación directa del torneo.

Su marca de 13 encuentros disputados deja atrás registros de figuras internacionales que marcaron época en la categoría Sub-17. El recorrido de la jugadora regiomontana establece una vara altísima para las futuras generaciones del futbol femenil mexicano y mundial, consolidándola como una referente absoluta del balompié azteca antes de dar el salto definitivo a la categoría mayor.

El Tricolor Sub-17 avanza con paso firme en la Copa del Mundo de Marruecos, respaldado por la experiencia de una futbolista que ya es leyenda viva de la competición. Con el récord absoluto de partidos y goles en tres ediciones consecutivas, Reyes buscará liderar a la Selección Mexicana hacia la gloria en las rondas definitivas del Mundial.