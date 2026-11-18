La carrera por la presidencia de la FIFA tendrá un representante japonés. Kozo Tashima formalizó su candidatura para las elecciones de 2027, después de conseguir el respaldo de cinco federaciones nacionales, requisito indispensable para competir por el máximo cargo del futbol mundial.

La Asociación Japonesa de Futbol (JFA) confirmó este miércoles que presentó la carta de postulación de su presidente honorario ante la FIFA. El documento fue enviado el 17 de noviembre, un día antes del cierre del plazo establecido para registrar las candidaturas.

Tashima, de 68 años, se convertirá en el primer japonés en aspirar a la presidencia del organismo. El exfutbolista y entrenador fue presidente de la JFA entre 2016 y 2024 y forma parte del Consejo de la FIFA desde 2015.

Gobernanza y transparencia, las prioridades de Tashima

El dirigente japonés busca llevar a la FIFA los principios que, considera, han permitido el desarrollo del futbol de su país: una gestión institucional sólida, estándares éticos elevados y transparencia administrativa.

En su mensaje tras la presentación de la candidatura, agradeció el respaldo de la federación japonesa y de las asociaciones que apoyaron su postulación. También manifestó su intención de contribuir a que la FIFA sea una organización más saludable y confiable.

Tashima no reveló la identidad de las cinco federaciones que respaldaron su candidatura, además de Japón. Su registro todavía deberá superar los procedimientos de elegibilidad e integridad establecidos por el organismo antes de que se confirme oficialmente la lista de aspirantes.

Infantino busca otro mandato con rivales de Europa y Asia

La candidatura japonesa se incorpora a una contienda en la que Gianni Infantino buscará continuar al frente de la FIFA, cargo que ocupa desde 2016. Entre los aspirantes que también han anunciado su intención de competir están el francés Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Futbol y respaldado por la UEFA, y el suizo Ramón Vega, exdefensor del Tottenham Hotspur.

El escenario presenta una división de apoyos, especialmente en Asia, donde la Confederación Asiática de Futbol (AFC), encabezada por el jeque Salman bin Ibrahim Al-Jalifa, ha manifestado su respaldo a Infantino.

La elección se celebrará el 18 de marzo de 2027, durante el 77.º Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos. Las 211 federaciones miembro tendrán derecho a participar en la votación que definirá al dirigente encargado de conducir el futbol mundial durante el siguiente periodo.