Más playoffs y otro calendario: los cambios que estudia la LMB para 2027

La Liga Mexicana de Beisbol puso sobre la mesa una renovación de su competencia para 2027, con propuestas para ampliar el número de invitados a playoffs, modificar el calendario y revisar el gasto en los salarios de los peloteros extranjeros.

De acuerdo con fuentes con conocimiento de las conversaciones, esos temas formaron parte de la reunión de gerentes del lunes 2 de noviembre, en la que se discutieron alternativas que todavía deberán pasar por la aprobación de los presidentes de los clubes.

Uno de los planteamientos contempla que siete u ocho equipos por zona avancen a la postemporada, en lugar de los seis que consiguieron su boleto bajo el formato de 2026.

Con 10 clubes en cada sector, una clasificación de ocho dejaría únicamente a cuatro equipos de toda la liga fuera de los playoffs, lo que ampliaría las posibilidades de disputar el campeonato.

La discusión sobre la postemporada acompañó el análisis de los costos para integrar los planteles, particularmente en la contratación de refuerzos extranjeros.

Entre los clubes existen posturas distintas: algunos buscan reducir ese gasto para aliviar sus finanzas, mientras otros pretenden sostener una inversión elevada para conformar equipos competitivos.

Un calendario contra todos

Otra propuesta busca que los equipos de ambas zonas se enfrenten durante la temporada regular, un cambio que obligaría a revisar el calendario de 93 juegos utilizado en 2026.

Según las estimaciones discutidas en la reunión, la modificación podría representar hasta siete millones de pesos adicionales por club, debido a las necesidades de traslado y operación.

Una de las alternativas contempla series de dos juegos entre conjuntos del norte y del sur, aunque su viabilidad logística y económica continúa bajo análisis.

El nuevo reparto de encuentros también reduciría la frecuencia de algunas rivalidades regionales, un factor que los clubes deberán considerar por su impacto en la venta de boletos.

Como ejemplo, los enfrentamientos entre Sultanes de Monterrey y Saraperos de Saltillo quedarían limitados a una serie en cada plaza bajo el esquema planteado.

Una ventana ante un posible paro en MLB

La LMB también estudia cómo responder ante un eventual paro patronal en Grandes Ligas que pudiera alterar el inicio de la temporada de 2027.

Entre las posibilidades se encuentra abrir hasta cinco espacios para jugadores con aspiraciones de mantenerse en MLB, quienes podrían encontrar en México una opción para prepararse y competir mientras se resuelve el conflicto.

La eventual incorporación de esos peloteros tendría un componente temporal, pues podrían marcharse cuando se reanudaran las actividades en Estados Unidos.

La siguiente reunión de presidentes de los clubes está prevista para el 12 de noviembre en Monterrey, en el marco de los festejos del Salón de la Fama, donde se espera avanzar en la definición de las propuestas para la próxima campaña.