Boletos, alimentos y bebidas a un clic: la LMBB presenta su nueva app

Comprar boletos, ordenar alimentos y bebidas y recibirlos en el asiento serán parte de las funciones de LMB Diamante, la nueva aplicación de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte (LMBB). El circuito presentó la plataforma como parte de una alianza con Fanki, que será su boletera oficial mediante un acuerdo hasta 2031..

La compra de boletos será el primer paso. La aplicación prevé comenzar a funcionar en abril de 2027 con la venta de entradas para los estadios del circuito. Para 2028, el proyecto contempla ampliar sus servicios a la Liga Mexicana de Softbol (LMS) e incorporar alimentos, bebidas, souvenirs, memorabilia y recompensas en ambas ligas.

La LMBB presentó la plataforma como parte de una alianza con Fanki, que será su boletera oficial mediante un acuerdo hasta 2031. El objetivo será concentrar en una misma herramienta el acceso a los parques y, de manera gradual, distintos servicios para los aficionados.

Con un modelo similar al de MLB Ballpark, LMB Diamante permitirá seleccionar el encuentro, elegir la cantidad de entradas y completar el pago para recibir un código QR con el que se podrá ingresar al estadio.

La centralización del boletaje también permitirá a la LMBB conocer mejor a quienes asisten a los juegos, sus hábitos de consumo y sus preferencias, explicó Horacio de la Vega, presidente ejecutivo del circuito.

Será un vínculo que nos unirá hasta 2031. Centralizar el boletaje nos permitirá conocer más a nuestros aficionados y conocer sus gustos y necesidades. Vamos a ampliar y mejorar su experiencia en el estadio”, señaló De la Vega.

La liga anunció la alianza este miércoles en la Ciudad de México, como parte de una estrategia de digitalización que tendrá distintas etapas de implementación.

Del boleto a los servicios en el asiento

Después del arranque previsto para la venta de entradas en 2027, LMB Diamante contempla ampliar sus funciones en 2028, tanto en la LMBB como en la LMS.

En esa etapa, los aficionados podrán ordenar alimentos y bebidas desde la aplicación, con la posibilidad de recoger su pedido en el establecimiento o solicitar que se lo lleven hasta su asiento.

La oferta también incluirá souvenirs y memorabilia, además de un programa de recompensas con el que los usuarios podrán obtener beneficios por sus compras y visitas a los estadios.

Horacio de la Vega y Tatiana Fontalvo presentaron una alianza hasta 2031 para centralizar el boletaje de la LMBB e impulsar la plataforma LMB Diamante. Cortesía: Liga Mexicana de Berisbol Banorte

Los puntos de ese programa se llamarán “Diamantes” y podrán utilizarse en futuras compras, como parte de los incentivos que la plataforma ofrecerá a los aficionados.

Así, la LMBB y la LMS buscarán reunir en una misma aplicación distintos momentos de la visita al parque, desde la adquisición de una entrada hasta la compra de comida o artículos de sus equipos.

Tatiana Fontalvo, CEO de Fanki, destacó el componente tecnológico del acuerdo y su aplicación en los servicios para quienes asisten a los encuentros.