Video: El Jude Bellingham mexicano sí existe… o existió

El Jude Bellingham mexicano sí existe, al menos eso cree el ex delantero mexicano de los Rayos del Necaxa, Ricardo Peláez.

Este miércoles, el Jude Bellingham original, el inglés que juega para el Real Madrid, marcó un golazo en el duelo de la Champions ante el AEK de Grecia, en la Jornada 4 del torneo más importante del mundo a nivel de clubes.

El atacante recibió un potente centro desde la banda izquierda del español Marc Cucurella. Jude empujó el balón de taquito con el “timing” justo para marcar el empate 1-1. Las imágenes del gol inundaron las redes sociales con desmedidos halagos.

Ricardo Pelaez, el Bellingham mexicano

Ricardo Pelaez, quien fuera uno de los más destacados delanteros de los Rayos del Necaxa en la década de los 90, aprovechó la viralidad del gol de Jude Bellingham ante el AEK de Grecia, para presumir al menos dos de sus goles marcados de forma muy similar a la del atacante inglés.

El primero que se puede observarse en el video compartido en su cuenta personal de X, Peláez ingresa al área y recibe un centro desde la banda derecha de Luis el “Matador” Hernández que Ricardo empuja de taquito en la portería de Toros Neza.

El segundo, prácticamente una copia en calca del primero. Recibe un centro de Sergio el “Ratón” Zárate, y Ricardo manda el balón a las redes de la portería de los Tiburones Rojos del Veracruz.