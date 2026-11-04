Brian Rodríguez es baja del América por lesión; ¿Se pierde la Liguilla?

América necesita cerrar fuerte el Apertura 2026 para conseguir el liderato del torneo, sin embargo, tendrá que hacerlo sin su mejor hombre: Brian Rodríguez.

El extremo uruguayo ha elevado su nivel este torneo y estaba teniendo grandes actuaciones con el conjunto de Coapa, sin embargo, no estará para los siguientes compromisos debido a una lesión.

De acuerdo con información de León Lecanda, el ‘Rayito’ tiene una lesión en el cuádriceps, algo de lo que ya se había resentido anteriormente y hoy le cobró factura.

Brian Rodríguez será banca ante Toluca MEXSPORT

Dicha molestia muscular no necesita de operación, pero sí de una buena rehabilitación, la cual será de entre dos a tres semanas.

Brian ya había sufrido una lesión muscular durante el calentamiento previo al partido ante el Toluca en la Jornada 15 y aunque él quería jugar, Guillermo Almada optó por dejarlo en la banca. Ahora, con esta noticia, se confirma que Rodríguez tenía más que una simple molestia.

¿Cuántos partidos estará fuera Brian Rodríguez por lesión?

Este fin de semana, el América disputa el Clásico Capitalino ante los Pumas por la jornada 16 en el Olímpico Universitario y para dicho encuentro, no estará Brian Rodríguez.

Muy probablemente también no esté con la Selección de Uruguay para los dos compromisos de la última Fecha FIFA del año.

Si todo sale bien, Rodríguez podría regresar con el América para el último partido de la fase regular (ante Tigres), aunque si el cuerpo técnico decide no arriesgarlo, seguramente lo tendrán disponible para la Liguilla del Apertura 2026.