Juegos Centroamericanos 2026: Alejandra Ramírez y Cinthya Clemenz hacen el 1-2 para México en tiro

La delegación mexicana continúa ampliando su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En esta ocasión, el tiro deportivo volvió a entregar buenos resultados para México con el 1-2 conseguido por Alejandra Ramírez Caballero y Cinthya Clemenz Maya en la prueba de fosa olímpica.

Ramírez Caballero se quedó con la medalla de oro después de imponerse en la final, mientras que Clemenz Maya finalizó en la segunda posición para darle a México una nueva plata. Ambas compartieron el podio con Ingrid Moueza, representante de Guadalupe, quien obtuvo la medalla de bronce.

Con estas dos preseas, la representación mexicana incrementó su ventaja en el medallero general de la competencia.

México consigue el oro y la plata en la prueba de fosa olímpica

Alejandra Ramírez Caballero conquistó la medalla de oro tras finalizar la competencia con una puntuación total de 23 unidades.

La mexicana construyó su victoria con parciales de cinco puntos en la primera serie, cuatro en la segunda, tres en la tercera, tres en la cuarta, cuatro en la quinta y cuatro en la sexta, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar de la prueba.

Por su parte, Cinthya Clemenz Maya terminó con una puntuación de 20 puntos para asegurar la medalla de plata.

Su actuación estuvo integrada por parciales de tres unidades en la primera serie, cinco en la segunda, dos en la tercera, cinco en la cuarta, cuatro en la quinta y una en la sexta.

El podio fue completado por Ingrid Moueza, representante de Guadalupe, quien concluyó la final con 17 puntos para quedarse con la medalla de bronce.

Alejandra Ramírez participó en Tokio 2020. Reuters

Ramírez Caballero repite el oro y México amplía su liderato

La medalla conseguida en Santo Domingo representa un nuevo título centroamericano para Alejandra Ramírez Caballero.

La tiradora mexicana ya había conquistado el oro en la misma prueba durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. En aquella edición también compartió el podio con Ingrid Moueza, quien nuevamente obtuvo la medalla de bronce.

Con el oro de Ramírez Caballero, México alcanzó las 59 medallas doradas en Santo Domingo 2026. La plata obtenida por Cinthya Clemenz Maya elevó a 48 el total de preseas plateadas para la delegación nacional.

Después de estos resultados, México llegó a un acumulado de 142 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cifra con la que se mantiene en la primera posición del medallero, por delante de Colombia y Cuba, que continúan como sus principales perseguidores en la clasificación general.