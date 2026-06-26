Kevin de Bruyne clasifica como líder a Bélgica en el Mundial 2026 

Pese a no iniciar de buena manera el Mundial 2026, Bélgica cerró de buena manera y culminó con una goleada sobre Nueva Zelanda (5-1) con una gran actuación de Kevin de Bruyne.

Los Diablos Rojos no tuvieron ningún problema al medirse a unos neozelandeses que ya estaban eliminados de la justa mundialista.

De Bruyne y Lukaku celebrando un gol con Bélgica REUTERS

El primer tiempo fue complicado, sin embargo, el poderío de Bélgica se hizo notar. Lo único que le faltaba era tener tranquilidad y buena puntería dentro de los tres postes

Pero llegó Leandro Trossard. Al minuto 28 se hizo presente en el marcador tras un rebote en el área y mandó a guardar el balón. Al 50’, el ‘10’ belga selló su doblete tras un buen disparo desde fuera del área.

Esta fiesta no podía faltar sin la presencia del mago belga. Kevin de Bruyne, que había tenido un extraordinario partido, solo le faltaba el gol, también se hizo presente en el marcador al 66’.

Aunque Nueva Zelanda logró descontar, gracias al tanto de Elijah Just (84’), Romelu Lukaku volvió a poner la ventaja de tres goles con su anotación tan sólo dos minutos después.

Para sellar el resultado, con un partido perfecto, el 9 del Napoli asistió para Alexis Salemaekers y este mandó un tiro potente para sentenciar el quinto gol.

Bélgica, a Dieciseisavos como líder

Bélgica tenía una misión cuando inició el Mundial 2026, clasificar como líder, y aunque les costó, al final pudieron lograrlo.

Jugadores de Bélgica celebraron el gol de Kevin de Bruyne Reuters

Los Diablos Rojos necesitaban goleador por tres goles o más a Nueva Zelanda y que Egipto no ganara, algo que ocurrió con el empate (1-1) ante Irak.

Con ello, Bélgica se colocó en lo más alto del Grupo G y ahora, tendrá que esperar hasta mañana para conocer su rival oficialmente, aunque de momento se estaría enfrentando a Corea del Sur.