VIDEO: ¡Adiós definitivo! Jeremy Doku deja el Mundial 2026 para quedarse con su esposa que dio a luz

La selección de Bélgica sufrió una baja definitiva y de alto impacto en su estructura deportiva durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2026. El extremo del Manchester City, Jérémy Doku, anunció de manera oficial su decisión de abandonar la concentración de los Diablos Rojos para trasladarse de inmediato con su esposa, Shireen, ante el inminente nacimiento del primer hijo de la pareja.

La baja del futbolista de 24 años se confirmó luego de que el propio jugador difundiera un mensaje en plataformas digitales explicando los motivos de su salida del torneo internacional, la cual se da en un momento de alta exigencia para el representativo europeo en la fase de grupos. La Real Federación Belga de Futbol procesó la solicitud como una ausencia permanente para el resto del certamen.

He decidido retirarme del Mundial y quedarme con mi mujer. Nadie quiere perderse el nacimiento de su primer hijo", declaró Jérémy Doku, atacante de la selección de Bélgica.

Impacto en el esquema de los Diablos Rojos

En el plano futbolístico, la salida del atacante de la Premier League desarticula una de las principales armas ofensivas del conjunto belga. La baja definitiva se genera tras un arranque de torneo complejo para la escuadra, que ya presentaba dificultades operativas en el terreno.

La decisión del futbolista provocó reacciones encontradas en el entorno mediático de la UEFA. Mientras diversos sectores y aficionados respaldaron la determinación por motivos familiares, figuras de los medios de comunicación internacionales cuestionaron el abandono en plena competencia. Entre las críticas destacó la de la periodista francesa France Pierron, quien posteriormente ofreció una disculpa pública tras haber cuestionado la elección del futbolista en televisión.

Con este movimiento, el cuerpo técnico de Bélgica deberá reestructurar su once inicial de cara a los partidos definitivos de la primera etapa, perdiendo de forma definitiva a uno de sus elementos con mayor cotización en el mercado internacional.