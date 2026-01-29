Kendall Jenner le habla a Tom Brady en un show en vivo para pedirle consejo del Super Bowl

La modelo y figura del momento, Kendall Jenner no sabía a quién apostarle como ganador del Super Bowl LX y entregó un épico momento cuando sacó su teléfono móvil para preguntarle a un experto, mientras estaba en plena entrevista en un programa de televisión.

Jenner, quien también es una empresaria estadounidense, estuvo como invitada en el famoso show de Jimmy Fallon que en un momento dado comenzó a hablar del Super Bowl como el tema más fresco y porla amistad de Jenner con algunos deportistas.

"¿Puedo hablarle a un amigo?", avisa Kendall Jenner en plena entrevista y aunque se nota claramente que ya tenía pensado marcar, Jimmy Fallon bromea un poco, "iba a darte mi opinión del Super Bowl, pero creo que no importa".

Jenner emocionada sonríe y le dice que quizá después de hablar con su amigo, pueda entonces aceptar escuchar su opinión.

JENNER Y SU AMIGO BRADY

El próximo 8 de febrero se jugará el Super Bowl LX en Santa Clara, Califronia, en el estadio de los 49ers de San Francisco y la modelo Kendall Jenner estará en uno de los exclusivos comerciales que se transmitirán durante el juego.

Básicamente, Jenner le marcó a Brady quien respondió la llamada desde un auto, en el que viajaba de copiloto con el cinturón de seguridad atravesando su pecho. Después de disculparse por llamarlo y demostrarle que estaba con Jimmy Fallon en vivo y con su público, le pidió el consejo para saber quién va a ganar el Super Bowl LX.

Tom Brady atendió el llamado de Jenner Archivo

TREMENDA EXPLICACIÓN

Después de sonreír y de saludos protocolarios, Tom Brady se arrancó con un análisis que no sólo abrió la claridad de pensamiento para Kendall Jenner sino para muchos fanáticos y apostadores del Super Bowl.

¿Quién va a ganar, no lo sé. Creo que esta defensa de Seattle todo el tiempo pone presión con cuatro, les permite enviar hasta a siete chicos a la cobertura, es decir pueden cubrir todo el día y ¿conoces bien a Nick Emmanwori verdad Kendall?".

La modelo que tiene el dedo junto a la boca en señal de reflexión, bromea con él diciendo, "claro, claro que lo conozco", aunque no sepa ni quién es el profundo de la defensiva de los Seahawks.

Brady siguió con su análisis, pero ahora de lado de Nueva Inglaterra.

"Que historia de Mike Vrabel, Lideraron la liga con 8.9 yardas por intento, siendo una de las formas más eficientes para identificar las filtraciones".

Kendall Jenner abrumada con tanta explicación detuvo la cátedra de Brady y agradeció su tiempo. Instantes después aceptó que su favorito para ganar son los Patriots.