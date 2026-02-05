Filtran salarios F1 2026: Esto ganará 'Checo' Pérez con Cadillac y los mejor pagados

La cuenta regresiva comenzó. Estamos a solo un mes de que los motores vuelvan a rugir para dar inicio a la Temporada 2026 de la Fórmula 1, un año que promete ser histórico por la revolución en los reglamentos, el diseño de los nuevos monoplazas y, sobre todo, por la incursión de nuevos gigantes automotrices como Cadillac. Sin embargo, antes de que se apague el semáforo en la primera carrera, un tema generó revuelo en el paddock y entre los aficionados: el salario de Sergio 'Checo' Pérez y los demás pilotos que integran la parrilla.

Saber cuánto factura un piloto de F1 siempre despierta morbo y curiosidad. Por ello, el portal especializado RacingNews365 realizó una investigación exhaustiva con fuentes cercanas a los equipos para revelar los estimados de los ingresos anuales de la parrilla. Cabe aclarar que estas cifras corresponden al sueldo base; es decir, no incluyen los jugosos bonos por rendimiento, puntos obtenidos ni los patrocinios personales que cada conductor gestiona por su cuenta, cifras que usualmente se mantienen bajo llave por la confidencialidad de los contratos en el 'Gran Circo'.

EL SUELDO DE CHECO PÉREZ EN SU NUEVA ETAPA CON CADILLAC

La gran incógnita para la afición mexicana giraba en torno a los honorarios de Sergio ‘Checo’ Pérez en su regreso a las pistas. Según el listado filtrado, el tapatío aseguró un contrato que le garantiza 8 millones de dólares para la campaña 2026. Esta cifra confirma su estatus como un veterano cotizado y de alto valor en la parrilla, especialmente ahora que defiende los colores de la escudería estadounidense Cadillac.

Valtteri Bottas junto a 'Checo' Pérez en Cadillac. Foto de X: @Cadillac_F1

El reporte destaca un dato interesante: ‘Checo’ Pérez supera en ingresos a su propio compañero de equipo. El finlandés Valtteri Bottas, quien comparte garaje con el mexicano en Cadillac, percibe un estimado de 5 millones de dólares, lo que coloca al mexicano como el líder financiero dentro de su escuadra. Además, el salario de Sergio está por encima de otros nombres relevantes como Nico Hülkenberg, y de jóvenes talentos como Isaac Hadjar, Kimi Antonelli y el argentino Franco Colapinto, quien ahora corre para Alpine.

VERSTAPPEN Y HAMILTON: LOS REYES DEL DINERO Y LA DISPARIDAD EN LA PARRILLA

En la cima de la pirámide financiera, las cifras son sencillamente estratosféricas. Max Verstappen se mantiene como el piloto mejor pagado de la categoría reina del automovilismo con un ingreso base de 70 millones de dólares. Le sigue muy de cerca el británico Lewis Hamilton, quien se embolsa 60 millones de dólares, demostrando que los múltiples campeonatos mundiales se pagan, y muy bien. El podio de los millonarios lo completa Charles Leclerc, con un sueldo de 34 millones de dólares.

Max Verstappen con el puño en alto. Mexsport

Por otro lado, llama la atención la posición de Lando Norris. El británico, quien llega a esta temporada como el actual campeón de la F1, se ubica en el cuarto puesto con 30 millones de dólares, seguido por George Russell con 24 millones.

El contraste es brutal cuando miramos la parte baja de la tabla. Los novatos y pilotos de equipos en desarrollo enfrentan una realidad muy distinta. Talentos como Arvid Lindblad (Racing Bulls) y el latinoamericano Franco Colapinto apenas alcanzan un rango de entre 500 mil y un millón de dólares. Un escalón apenas arriba se encuentran Liam Lawson y Oliver Bearman (Haas), quienes aseguran el millón de dólares cerrado. Así, la Fórmula 1 encara el 2026 no solo con rivalidad en la pista, sino con una clara jerarquía en las cuentas bancarias.