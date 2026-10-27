Katia Itzel regresa a la UNAM. Ahora para inaugurar unidad deportiva

La primera y única silbante que ha tenido México en una Copa del Mundo, Katia Itzel García, regresó este martes a su alma mater, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para inaugurar un área deportiva dentro de la máxima casa de estudios.

Katia, quien ha dirigido cuatro encuentros como árbitra central en el presente torneo, es egresada de la facultad como Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, por lo que fue invitada a realizar el corte de listón de la Jaula de Calistenia, un espacio al aire libre para estudiantes de la carrera.

Que la fuerza nos ayude no solamente en la parte física, sino en el día a día de nuestras vidas, a poder saber que somos capaces de enfrentar cualquier obstáculo que se nos ponga en frente.

“Si tenemos un objetivo así tan simple así como hacer una dominada y lo puedo lograr, puedo lograr cualquier cosa”, mencionó ante estudiantes de directivos de la UNAM, como el Director de la Facultad, Alejandro Chanona, así como el Director General del Deporte Universitario, Alejandro Fernández.

Katía Itzel fue reconocida con el Premio Nacional del Deporte, 2024, por el Gobierno de México. Además, fue nombrada entre las 10 mejores árbitras del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) en 2024 y posicionada en el sexto lugar mundial en 2025.

La UNAM inauguró en su honor la cancha Katia Itzel García en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública como símbolo de equidad e inclusión deportiva.