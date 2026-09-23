Katia Itzel García dirigirá Cruz Azul vs. Toluca; así son las designaciones arbitrales de fecha 10
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Katia Itzel García Mendoza será la árbitra del Cruz Azul vs. Toluca, uno de los partidos principales de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer las designaciones para la jornada, que tendrá encuentros con implicaciones en la parte alta de la clasificación.
El partido se disputará en el Estadio Banorte y tendrá al Toluca como uno de los protagonistas de la lucha por el liderato. Cruz Azul, ubicado actualmente en el cuarto puesto, buscará sumar tres puntos para acercarse a las primeras posiciones y podría subir hasta el segundo lugar, dependiendo de los resultados de la jornada.
García Mendoza tendrá como asistentes a Jonathan Maximiliano Gómez y Óscar Yahir Barriga Castro. Aldo Ballesteros Barba será el cuarto oficial, mientras que Óscar Macías Romo y Michel Caballero Galicia estarán a cargo del VAR.
Salvador Pérez Villalobos estará en Chivas vs. Querétaro
Salvador Pérez Villalobos será el árbitro del Guadalajara vs. Querétaro, otro encuentro con implicaciones en la parte alta de la tabla. Daniel Gabriel Martínez Méndez y Jair de Jesús Sosa García serán los asistentes, Óscar Mejía García fungirá como cuarto oficial y Jorge Abraham Camacho Peregrina y Leonardo Javier Castillo Rodríguez estarán en el VAR.
Las Chivas pueden alcanzar el primer puesto si Toluca no consigue la victoria frente a Cruz Azul. Querétaro, por su parte, tiene la posibilidad de subir hasta la tercera posición si obtiene los tres puntos en su visita al Estadio Akron.
Las designaciones arbitrales de la fecha 10
El resto de la jornada tendrá las siguientes ternas:
- Atlante vs. Rayados: Mario Terrazas Chávez, árbitro | Leonardo Javier Castillo Rodríguez y Jaime Daniel González Ramírez, asistentes | Abraham de Jesús Quirarte Contreras, cuarto | Ximena Márquez Ruiz y Mauricio Nieto Torres, VAR.
- Tijuana vs. Atlas: Luis Enrique Santander Aguirre, árbitro | Karen Janett Díaz Medina y Jesús Aarón Gómez Ruiz, asistentes | Iván Antonio López Sánchez, cuarto | Erick Yair Miranda Galindo y Manuel Alfonso Martínez Sánchez, VAR.
- Santos Laguna vs. Pachuca: Adonai Escobedo González, árbitro | Marco Antonio Bisguerrra Mendiola y Michel Ricardo Espinoza Ávalos, asistentes | José Luis Alba Dorado, cuarto | Joaquín Alberto Vizcarra Armenta y Manuel Alfonso Martínez Sánchez, VAR.
- Tigres U.A.N.L. vs. Puebla: Vicente Jassiel Reynoso Arce, árbitro | Edgar Magdaleno Castrejón y Erik Durón Martínez, asistentes | Maximiliano Quintero Hernández, cuarto | Erick Yair Miranda Galindo y Enrique Martínez Sandoval, VAR.
- Pumas U.N.A.M. vs. Atlético de San Luis: Víctor Alfonso Cáceres Hernández, árbitro | Enedina Caudillo Gómez y Mauricio Nieto Torres, asistentes | Ximena Márquez Ruiz, cuarta | Óscar Macías Romo y Jaime Adrián Villasana Carrasco, VAR.
- León vs. FC Juárez: Yonatan Peinado Aguirre, árbitro | Jessica Fernanda Morales Morales y Jesús Lorenzo Soto Dávila, asistentes | Mauricio Eleazar López Sánchez, cuarto | Abraham de Jesús Quirarte Contreras y Enrique Martínez Sandoval, VAR.
- Necaxa vs. América: Guillermo Pacheco Larios, árbitro | Sandra Elizabeth Ramírez Alemán y Francisco Javier González De La Mora, asistentes | Martín Molina Astorga, cuarto | Jorge Abraham Camacho Peregrina y Edgar Magdaleno Castrejón, VAR.