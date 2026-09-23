Katia Itzel García dirigirá Cruz Azul vs. Toluca; así son las designaciones arbitrales de fecha 10

Katia Itzel García Mendoza será la árbitra del Cruz Azul vs. Toluca, uno de los partidos principales de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer las designaciones para la jornada, que tendrá encuentros con implicaciones en la parte alta de la clasificación.

El partido se disputará en el Estadio Banorte y tendrá al Toluca como uno de los protagonistas de la lucha por el liderato. Cruz Azul, ubicado actualmente en el cuarto puesto, buscará sumar tres puntos para acercarse a las primeras posiciones y podría subir hasta el segundo lugar, dependiendo de los resultados de la jornada.

García Mendoza tendrá como asistentes a Jonathan Maximiliano Gómez y Óscar Yahir Barriga Castro. Aldo Ballesteros Barba será el cuarto oficial, mientras que Óscar Macías Romo y Michel Caballero Galicia estarán a cargo del VAR.

Katia Itzel García fue parte del cuerpo arbitral de la Copa del Mundo 2026. Fernando Monreal/Mexsport

Salvador Pérez Villalobos estará en Chivas vs. Querétaro

Salvador Pérez Villalobos será el árbitro del Guadalajara vs. Querétaro, otro encuentro con implicaciones en la parte alta de la tabla. Daniel Gabriel Martínez Méndez y Jair de Jesús Sosa García serán los asistentes, Óscar Mejía García fungirá como cuarto oficial y Jorge Abraham Camacho Peregrina y Leonardo Javier Castillo Rodríguez estarán en el VAR.

Las Chivas pueden alcanzar el primer puesto si Toluca no consigue la victoria frente a Cruz Azul. Querétaro, por su parte, tiene la posibilidad de subir hasta la tercera posición si obtiene los tres puntos en su visita al Estadio Akron.

Las designaciones arbitrales de la fecha 10

El resto de la jornada tendrá las siguientes ternas: