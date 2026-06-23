¡Karim López fue elegido por los Pistones con el pick #21 del Draft de la NBA!

Karim López hizo historia. El joven de 19 años, nacido en Hermosillo, fue elegido por los Pistones de Detroit con el pick #21 del Draft de la NBA. Posicionado como una de las máximas joyas internacionales de esta generación, López, con 2.06 metros de estatura y una envergadura cercana a los 2.13 metros es un delantero de élite que viene de romper el récords de anotación en el programa Next Stars de la NBL. Hoy es el quinto mexicano de nacimiento que jugará en la NBA, el primero en la ronda inicial y será compañero del All-Star Cade Cunningham.

Karim destaca por su impresionante versatilidad y dureza física. Ofensivamente posee un arsenal con el que es capaz de atacar el aro y es explosivo para correr la transición. Defensivamente se asume como un protector secundario de aro y un corrector de espacio sumamente disruptivo. Su experiencia compitiendo con profesionales desde temprana edad (pasando por el Joventut Badalona y la NBL) lo convierte en uno de los mejores proyectos de desarrollo a largo plazo en las duelas de la NBA.

¿Quiénes fueron los primeros cinco elegidos?

Con el pick #1 global del Draft, los Wizards de Washington eligieron a AJ Dybantsa, alero de BYU. Es considerado unánimemente por los cazatalentos como el talento más completo y la próxima superestrella de la NBA. Destaca por un dominio anotador en los tres niveles y un físico de élite que le permite absorber contactos y finalizar sobre rivales con facilidad. Su combinación de envergadura, instinto y madurez en la toma de decisiones lo convierten en el premio mayor de esta clase.

El pick #2 de la lotería fue para el Jazz de Utah, que eligió a Darryn Peterson, escolta de Kansas. Catalogado como el anotador más puro, fluido y letal de su generación, posee una habilidad magistral para el uno contra uno en el perímetro, combinando un manejo de balón avanzado con una capacidad élite para crear su propio tiro. Su arsenal ofensivo lo consolida como un pilar inmediato para el Jazz.

Con el pick #3, los Grizzlies de Memphis se decantaron por Cameron Boozer, ala de Duke, ganador del prestigioso premio Jugador del Año Naismith e hijo del ex-All-Star de la NBA Carlos Boozer. Es un interior moderno que destaca por su impecable juego de pies en la pintura, versatilidad y una madurez táctica. Su IQ de basquetbol es sobresaliente, lo que le permite actuar como un facilitador de juego de alto nivel.

El pick #4 de la lotería fue Caleb Wilson, alero de North Carolina, que va a los Toros de Chicago. Es el atleta más explosivo de esta generación. Su verdadero valor radica en un potencial defensivo de élite, mostrando instintos letales para proteger el aro como corrector de espacio y una versatilidad única para cambiar de posición en el perímetro. Es una amenaza constante en transición gracias a su zancada y verticalidad.

Keaton Wagler, camino a los Clippers. AFP

El pick #5 global fue Keaton Wagler, base de Illinois, que va a los Clippers de Los Ángeles. Es director de orquesta por excelencia con una magnífica capacidad de creación de juego y lectura en el pick & roll. Posee una excelsa visión de cduela en el perímetro combinada con un letal y eficiente tiro de tres puntos. Su habilidad para controlar el tempo del partido lo perfila como el movedor de balón del futuro en la liga.