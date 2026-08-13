Andrés Muñoz, a un salvamento de entrar a exclusivo club mexicano en MLB

Andrés Muñoz quedó a solamente un salvamento de alcanzar los 100 en Grandes Ligas y de ingresar a un reducido grupo al que únicamente han llegado dos lanzadores nacidos en México.

El relevista sinaloense consiguió este jueves el rescate número 21 de la temporada al preservar la victoria de los Marineros de Seattle por 1-0 sobre los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium.

Muñoz trabajó la novena entrada y ponchó a dos rivales para cerrar la blanqueada de Seattle, que cortó una racha de seis derrotas consecutivas. El derecho llegó así a 99 salvamentos durante su carrera en las Mayores.

La cifra coloca a Muñoz a las puertas de convertirse en apenas el tercer pitcher nacido en México con al menos 100 rescates en MLB, detrás de Joakim Soria y Roberto Osuna.

Seattle ganó un duelo de pitcheo en Nueva York

Los Marineros encontraron la única carrera del encuentro desde la segunda entrada, cuando Weston Wilson conectó un cuadrangular solitario ante Max Fried que terminó siendo suficiente para decidir el partido.

A partir de ahí, Logan Gilbert se encargó de controlar a la ofensiva de los Yankees. El derecho lanzó seis entradas en blanco, permitió cuatro imparables, entregó una base por bolas y recetó siete ponches para apuntarse su novena victoria de la temporada.

Gilbert salió de problemas incluso en la sexta entrada, cuando dos desafíos exitosos mediante el sistema automatizado de bolas y strikes transformaron lanzamientos marcados originalmente como cuarta bola en ponches sobre Trent Grisham y Spencer Jones.

El bullpen de Seattle conservó la mínima ventaja. Eduard Bazardo sacó un momento de peligro en la séptima, José A. Ferrer completó la octava y Muñoz apareció para encargarse de los últimos tres outs.

Randy Arozarena, el otro mexicano en el roster de los Marineros, también tuvo participación ofensiva y terminó el encuentro de 3-1, con una base por bolas.

Seattle consiguió apenas su sexta victoria en sus últimos 21 encuentros y evitó una séptima derrota consecutiva, algo que no le ocurría desde 2020. Además, volvió a ganar un partido 1-0 en Yankee Stadium por primera vez desde el 4 de agosto de 2012, cuando Félix Hernández lanzó pelota de dos imparables.

Los Yankees, por su parte, fueron blanqueados por séptima ocasión en la temporada, apenas un día después de haber anotado 10 carreras frente a los propios Marineros.

Soria y Osuna, los únicos mexicanos con 100

El coahuilense Joakim Soria encabeza ampliamente la lista entre los nacidos en México, después de terminar una carrera de 14 temporadas en Grandes Ligas con 229 salvamentos.

Roberto Osuna ocupa la segunda posición con 155 rescates, conseguidos durante sus etapas con los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston.

Muñoz ya había dejado atrás a Aurelio López, quien terminó su trayectoria en las Mayores con 93 salvamentos, para colocarse en el tercer sitio entre los relevistas mexicanos. Ahora, la siguiente barrera está prácticamente a su alcance.

Andrés Muñoz está a las puertas del centenar

El nacido en Los Mochis, Sinaloa, llegó a la temporada 2026 con 78 salvamentos de por vida, después de conseguir 38 durante 2025, la mayor cantidad de su carrera en una campaña.

Muñoz, quien debutó en Grandes Ligas en 2019 y se consolidó posteriormente como uno de los brazos principales del bullpen de los Marineros, suma ahora 21 rescates durante 2026 para colocarse en 99 de por vida.

Seattle abrirá este viernes una serie más como visitante frente a los Astros de Houston, por lo que la próxima oportunidad de salvamento para Muñoz podría colocar su nombre junto a los de Soria y Osuna en uno de los grupos más exclusivos para los pitchers mexicanos en la historia de las Grandes Ligas.