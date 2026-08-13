Resultados, horarios y cómo ver en VIVO el Mundial de Flag Football camino a Los Ángeles 2028

La Selección Mexicana de Flag Football tuvo un debut soñado en el Mundial de la especialidad que se celebra en Düsseldorf, Alemania. Tanto la rama femenil como la varonil se mantienen invictas y avanzan con paso firme en su objetivo de asegurar un boleto histórico para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Resultados de la Selección Mexicana:

* Selección Femenil:

* México 38 - 14 Alemania

* México 53 - 24 Eslovenia

* Selección Varonil:

* México 30 - 22 Alemania

* México 38 - 25 Brasil

México va sólido por su boleto olímpico en Flag Football Foto tomada de Instagram fmfamericanoficial

Próximos partidos de México: Horarios y rivales

Ambas escuadras cerrarán la primera ronda de la fase de grupos este viernes:

* Selección Femenil vs. Italia: Viernes a las 3:45 AM (Tiempo del Centro de México).

* Selección Varonil vs. Suiza: Viernes a las 6:15 AM (Tiempo del Centro de México).

Fase final: La ruta hacia las medallas

El torneo relámpago continuará durante el fin de semana:

* Sábado 15 de agosto: Se jugarán los Cuartos de Final, Semifinales y los partidos de colocación.

* Domingo 16 de agosto: Grandes Finales por el campeonato mundial.

¿Cómo funciona la clasificación a Los Ángeles 2028?

Este Mundial otorga cuatro boletos directos a Los Ángeles 2028 (dos para la rama varonil y dos para la femenil), los cuales serán asignados a los finalistas de cada categoría.

Dato clave: Como Estados Unidos ya cuenta con su plaza asegurada por ser el país anfitrión, si sus selecciones avanzan a la final, el boleto olímpico pasará automáticamente al tercer lugar (semifinalista mejor posicionado).

¿Qué pasa si México no clasifica en este Mundial?

En caso de no obtener la cuota en Alemania, las selecciones mexicanas tendrán una última oportunidad en la Serie de Clasificación Olímpica 2028. Este torneo repartirá tres plazas finales por rama entre los diez mejores equipos clasificados de los Campeonatos Continentales IFAF 2027.

¿Dónde ver en vivo los partidos de México?

Toda la actividad del Mundial de Flag Football 2026 se puede seguir en vivo en México a través de DAZN y los canales de YouTube de ESPN.