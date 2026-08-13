Flag football: cómo se juega y por qué México es potencia mundial

El flag football llegará a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con una historia que en México comenzó mucho antes de que el deporte apareciera en el radar del programa olímpico. En calles, parques, escuelas y patios, generaciones de niños crecieron jugando tochito, una versión del futbol americano sin tacleadas que forma parte de la cultura deportiva popular del país. Ahora, aquella práctica que durante años fue un juego cotidiano tiene a México entre las potencias mundiales y con la posibilidad de conseguir en Alemania un boleto olímpico.

México llegó al torneo como una de las grandes potencias. No es una etiqueta construida a partir de una buena generación ni de un resultado aislado. La selección femenil ocupa el primer lugar del ranking mundial de la IFAF y la varonil aparece tercera. En Alemania, ambas comenzaron con dos victorias y terminaron la primera jornada invictas.

Las mujeres vencieron 38-14 a Alemania y después derrotaron 53-24 a Eslovenia. Los hombres también superaron al anfitrión, por 30-22, y posteriormente derrotaron 38-25 a Brasil. México cerrará la fase de grupos este viernes. La femenil ante Italia y el equipo varonil frente a Suiza.

El torneo alemán tiene una dimensión adicional. Es el primer campeonato mundial de flag football que funciona como clasificatorio olímpico y entregará cuatro plazas directas, dos para el torneo femenino y dos para el masculino. Estados Unidos ya tiene asegurado un lugar por ser el país anfitrión de Los Ángeles 2028.

México busca en Alemania los boletos a Los Ángeles 2028. Federación Mexicana de Futbol Americano

¿Cómo se juega el flag football?

En el formato internacional que utiliza la IFAF se juega cinco contra cinco, en un campo de 50 yardas de largo más dos zonas de anotación de 10 yardas, y 25 yardas de ancho. No hay tacleadas, bloqueos, patadas ni golpes; cada jugador lleva dos banderas sujetas a un cinturón y la jugada termina cuando un defensor arranca una de ellas al jugador que lleva el ovoide.

La ofensiva recibe una serie de cuatro oportunidades, llamadas downs, para avanzar y conseguir un nuevo primero y diez al superar la mitad del campo. Si no lo consigue en cuatro jugadas, pierde la posesión. Una intercepción también cambia la posesión. El ataque puede correr o lanzar, mientras el quarterback busca leer la cobertura y encontrar al receptor libre.

México va sólido por su boleto olímpico en Flag Football Foto tomada de Instagram fmfamericanoficial

Llegar a la zona de anotación vale seis puntos. Después existe una jugada adicional para buscar uno o dos puntos, dependiendo de la distancia desde la que se ejecute. No existen goles de campo ni despejes como en el futbol americano tradicional.

En el flag football un partido dura 40 minutos de tiempo de juego, dividido en dos mitades de 20 minutos, con un descanso de dos minutos.

Pero hay un detalle importante para explicarlo en tu artículo: no son 40 minutos corridos. El reloj se detiene en determinadas situaciones, por lo que la duración real del partido puede ser mayor.

La diferencia más importante está en cómo se detiene al rival. El defensor no necesita derribarlo: debe quitarle una bandera. Eso hace que una jugada pueda depender de un cambio de dirección, una ruta bien ejecutada o un pase preciso. La velocidad, la lectura de los espacios y la coordinación tienen un peso enorme.

Por eso el flag football no es simplemente futbol americano sin contacto. Al desaparecer buena parte de la ventaja que puede proporcionar el tamaño físico, la ejecución técnica adquiere mayor importancia.

El deporte que muchos mexicanos ya jugaban sin saberlo

Mucho antes de que aparecieran los grandes escenarios internacionales, en México existía una versión informal del juego.

En escuelas, calles, parques y patios era común que niños y adolescentes jugaran tochito. No necesitaban cascos ni equipo especializado. Bastaba un balón, un espacio relativamente libre y unas reglas improvisadas para decidir quién podía correr, lanzar y atrapar.

El tochito se convirtió durante años en una puerta de entrada al futbol americano. En lugar de que un niño tuviera que aprender primero el deporte de contacto, podía familiarizarse con conceptos fundamentales como rutas, pases, coberturas, velocidad y lectura del juego.

En mexico se han popularizado las ligas de flag football o tochito.

Esa práctica cotidiana terminó coincidiendo con las características del flag football internacional. Lo que para muchos niños mexicanos era un juego recreativo se transformó con el tiempo en una disciplina organizada, competitiva y capaz de producir atletas de élite.Los resultados explican la etiqueta de potencia

La selección femenil es la gran referencia mexicana

México ganó los Campeonatos Mundiales de 2004, 2008 y 2012. En 2016 consiguió el bronce y en 2021 fue subcampeón. En el Mundial de 2024, celebrado en Finlandia, volvió a llegar a la final y perdió 31-18 ante Estados Unidos. Esa plata le permitió clasificarse a los Juegos Mundiales de Chengdu.

En los Juegos Mundiales la historia fue todavía más contundente. En Birmingham 2022, México derrotó 39-6 a Estados Unidos para ganar el oro. Tres años después, en Chengdu 2025, volvió a enfrentarlo en la final y ganó 26-21, con un touchdown de Diana Flores a Victoria Chávez cuando quedaban tres segundos. México consiguió así dos oros consecutivos.

El equipo varonil también pertenece al grupo de las potencias, aunque su historia internacional es diferente. Fue subcampeón mundial en 2014 y 2021, además de conseguir el bronce en 2016. En 2024 terminó cuarto.

En 2025, los hombres volvieron a demostrar su nivel en el Campeonato de las Américas: terminaron invictos la fase de grupos con victorias sobre El Salvador, Argentina y Jamaica, mientras que México también confirmó su condición de potencia en la competencia continental.

Ahora falta llevar esa historia a los Juegos Olímpicos

Los Ángeles 2028 tendrá dos torneos de seis selecciones, uno femenino y otro masculino. Para México, el Mundial de Düsseldorf representa la primera oportunidad de asegurar directamente un lugar.

México ya derrotó a Estados Unidos por el oro en dos Juegos Mundiales, ha ganado tres campeonatos mundiales femeniles y sus dos selecciones llegan a Alemania entre las primeras del ranking internacional.

El flag football que nació como un juego de niños en parques, escuelas y calles mexicanas está ahora a una victoria de convertirse en una historia olímpica.