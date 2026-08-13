Julián Quiñones sigue encendido: gol y asistencia con el Al Qadsiah

Después del Mundial 2026, el mexicano Julián Quiñones sigue encendido y estrenó su corona de máximo goleador de la Saudi Pro League, con un tanto y una asistencia en el triunfo de 1-3 entre el Al Shabab y Al Qadsiah en duelo de la jornada 1 de la temporada 2026-2027.

El Al Shabab se puso al frente en el marcador a los 15 minutos, por conducto de Hammam Al Hammami.

Los dirigidos por Brendan Rodgers tuvieron la capacidad de reaccionar antes del descanso. Mohammed Abu Al Shamat hizo el 1-1 al minuto 36.

Para el segundo tiempo, el Al Shabab perdió fuerza que aprovechó el equipo del mexicano. Mohammed Al Qahtani mandó un servicio a segundo poste para Julián Quiñones cerrara la “pinza” e impactara el balón de pierna derecha para mandarlo al fondo al 80’.

Ya con un cuadro local desbordado al frente en busca del empate, una descolgada del Al Qadsiah sentenció el encuentro. Julián Quiñones esperó el momento adecuado para que Turki Al Ammar le pasara a un costado y cederle el balón, por lo que el “7” en los dorsales mandó su derechazo al fondo al 90+3’.

El delantero mexicano de 29 años fue titular y terminó el partido con cuatro ocasiones de gol creadas, una asistencia y un gol en el triunfo de 1-3 del Al Qadsiah sobre Al Shabab.

El triunfo le permite al Al Qadsiah ponerse como líder de la Saudi Pro League, en los primeros partidos de la jornada 1.

Julián Quiñones fue el campeón de goleo de la Liga saudí la temporada pasada, con 33 tantos.