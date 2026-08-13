Daniel Arcila, el inesperado goleador que llevó al León a cuartos de final de la Leagues Cup

El León consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup con paso perfecto después de ganar sus tres partidos de la primera fase ante equipos de la MLS. La Fiera derrotó 1-0 a Nashville SC, 2-1 a Orlando City y cerró con un triunfo 3-2 sobre el Inter de Miami de Lionel Messi.

En los tres encuentros apareció el mismo jugador para marcar goles determinantes. Daniel Arcila se convirtió en una de las principales figuras del equipo dirigido por Javier Gandolfi y, con cuatro anotaciones, actualmente es el líder goleador del torneo.

Arcila es el hombre gol de León. Eduardo Serratos/Mexsport

Daniel Arcila marca en las tres victorias del León

Los nueve puntos que llevaron al León a los cuartos de final tuvieron la firma de Arcila. El colombiano marcó en cada uno de los partidos de la primera fase y sus cuatro goles llegaron en momentos determinantes para el resultado.

La primera aparición fue contra Nashville SC. Cuando el partido parecía encaminarse hacia un empate sin goles, Sebastián Santos asistió de taco a Arcila al minuto 79. El colombiano conectó de primera intención y mandó la pelota a la red para darle al León la victoria por 1-0.

En la segunda jornada, la Fiera enfrentó a Orlando City y nuevamente encontró en Arcila la diferencia. Después de que el conjunto estadounidense se pusiera en ventaja y León consiguiera empatar, el colombiano apareció desde los linderos del área para marcar el 2-1 definitivo.

El último partido de la fase inicial fue el más exigente para León. El equipo mexicano visitó al Inter de Miami y terminó remontando un partido en el que Lionel Messi regresó a la actividad.

Arcila volvió a aparecer al 50’. Diber Cambindo dejó al colombiano frente al portero y este definió de primera intención para establecer el 1-1 parcial.

Cuando el encuentro parecía dirigirse hacia un empate, Arcila volvió a marcar. Al minuto 85 recibió la pelota cerca del área y sacó un disparo desde los linderos que terminó en la portería para darle al León el 3-2 definitivo.

Con esas cuatro anotaciones, el colombiano se convirtió en el máximo goleador del torneo y fue determinante para que León terminara la primera fase con nueve puntos.

Arcila tiene goles en cuatro partidos consecutivos. Jafet Moz/Mexsport

¿Quién es Daniel Arcila?

Arcila tiene 24 años y se formó en las inferiores de Envigado, club colombiano con el que posteriormente tuvo la oportunidad de jugar en el primer equipo.

El futbolista llegó al León durante el verano de 2025 y durante su primera temporada con el equipo consiguió cuatro goles.

En el regreso a la actividad después del parón de verano, su producción ofensiva aumentó. En la Leagues Cup ya suma cuatro anotaciones y anteriormente había marcado un gol contra Pachuca en la tercera jornada del Apertura 2026.

Ese tanto también tuvo un peso importante para el equipo esmeralda, ya que León consiguió la victoria por 1-0.

De esta manera, Arcila acumula goles en cuatro partidos consecutivos si se consideran sus participaciones en Liga MX y Leagues Cup. La racha comenzó ante Pachuca y continuó durante los tres partidos del torneo binacional.

Después de responder con goles en las oportunidades que recibió, Arcila se perfila para mantener un lugar en el cuadro titular de Javier Gandolfi.