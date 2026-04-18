Kaká aconseja a Santiago Giménez en el AC Milan 

Hubo un momento en el que el mejor futbolista del mundo no eran ni Messi ni Cristiano Ronaldo.

Fue antes de que Florentino Pérez pagara 65 millones de euros cuando Ricardo Kaká, ganó el balón de oro en 2007. Y aunque vistió la camiseta rossonera del Milan, donde consiguió cinco títulos, incluyendo una Champions League, a Kaká siempre se le relacionó con el equipo español.

El brasileño conoce a la perfección las exigencias del conjunto italiano, es por eso que aconsejó al mexicano Santiago Giménez, quien milita en la escuadra de Massimiliano Allegri, a no perder la calma en su proceso de adaptación.

“Que pueda volver a ser el Milan, que vuelva a los mejores lugares y que sea nuevamente protagonista en Europa. Giménez es parte de este equipo, Allegri tiene confianza en él; ha tenido dificultades en esta temporada, pero es un jugador importante. Entiende lo que es el futbol italiano y el Milan. Esta temporada ha sido pesada, él lo entiende y ojalá pueda disfrutar de los mejores momentos en Italia”, dijo Kaká previo al “Juego de Leyendas” entre México y Brasil, celebrado en el Estadio Banorte.

Giménez fue baja del conjunto italiano y de la Selección Mexicana por varios meses tras arrastrar una lesión desde marzo de 2025, la cual lo obligó a pasar por el quirófano al inicio de la segunda parte de la temporada.

A pesar de no ser titular, el mexicano sigue buscando afianzarse en el equipo y se espera que recupere su puesto para llegar en la mejor forma a la Copa del Mundo 2026.