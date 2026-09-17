La revolución de Jürgen Klopp en Alemania: Lista inédita de 44 jugadores y un emotivo mensaje

La era de Jürgen Klopp al frente de la selección de Alemania comenzó con una revolución metodológica y un profundo mensaje identitario. En su primera convocatoria, el técnico de Stuttgart no solo sorprendió al citar a una macro-lista inédita de 44 futbolistas, sino que aprovechó su primera comparecencia pública para apelar directamente al orgullo patrio y al sentido de comunidad a través del futbol.

Luciendo una gorra con los colores de la bandera alemana y el lema "Uno de 83 millones", Klopp dejó en claro que su objetivo va más allá de lo táctico. El estratega busca levantar la moral de una nación golpeada por los recientes reveses internacionales.

Tenemos que volver a disfrutar. Quiero que recuperemos nuestra bandera y la sensación de estar felices de vivir en este maravilloso país”, afirmó con contundencia. “No quiero dejar el orgullo nacional en manos de la gente equivocada. El tiempo que dedicamos al futbol debe servir para desarrollar un sentimiento de comunidad”.

La inédita lista con 44 futbolistas alemanes que anunció Jürgen Klopp en el comienzo de su etapa como seleccionador nacional. Reuters

Alemania tiene dos planteles independientes para la Nations League

Para gestionar este masivo contingente de 44 jugadores y afrontar el parón extendido de la UEFA Nations League, Jürgen Klopp diseñó una estrategia logística sin precedentes, dividiendo la nómina en dos planteles completamente autónomos para evitar la saturación física de los futbolistas:

Primer Grupo (24 jugadores): Preparado exclusivamente para los compromisos ante Países Bajos (24 de septiembre) y Grecia (27 de septiembre). Cuenta con el núcleo duro del equipo, incluyendo a Marc-André ter Stegen, Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Kai Havertz, complementado con jóvenes como Lennart Karl .

Preparado exclusivamente para los compromisos ante (24 de septiembre) y (27 de septiembre). Cuenta con el núcleo duro del equipo, incluyendo a Marc-André ter Stegen, Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Kai Havertz, complementado con jóvenes como . Segundo Grupo (20 jugadores): Diseñado para hacer frente a Serbia (1 de octubre) y el segundo choque ante Grecia (4 de octubre). Este bloque está liderado por Florian Wirtz y Karim Adeyemi, sirviendo de plataforma para debutantes como Saïd El Mala. El guardameta Finn Dahmen es el único efectivo que permanece en ambas concentraciones.

Las figuras sacrificadas en el inicio de la era Klopp con la Mannschaft

La masiva integración de 16 futbolistas debutantes obligó a Jürgen Klopp a realizar un drástico corte que ha dejado fuera de la Mannschaft a varios rostros habituales de los últimos años. Entre las ausencias más destacadas sobresalen los nombres de Leroy Sané, Leon Goretzka y Deniz Undav, quienes verán este inicio de ciclo desde casa mientras el nuevo cuerpo técnico evalúa las variantes del futbol germano de cara al futuro del proceso.