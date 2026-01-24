Julio César Urías reaparece en redes tras dos años y medio de ausencia

Tras casi dos años y medio sin ninguna aparición pública, el lanzador mexicano Julio César Urías volvió a figurar en redes sociales a través de una fotografía que rápidamente llamó la atención.

La imagen fue compartida por Heber Sáenz, quien se dedica a la fotografía, y lo muestra posando junto al lanzador en lo que parece ser un encuentro casual. El texto que acompaña la publicación hace referencia a Meoqui, Chihuahua, y destaca a Urías como uno de los mejores pitchers mexicanos, cerrando con la fecha del 23 de enero de 2026 “para el recuerdo”.

En la fotografía, Urías aparece con pantalón café, chamarra negra y gorra, sonriente y con una apariencia física que sugiere que se mantiene en buen estado, en contraste con el prolongado silencio que había rodeado su figura desde 2023.

UNA IMAGEN QUE SE VOLVIÓ VIRAL

La publicación original no tardó en multiplicarse en redes sociales, particularmente en páginas locales de Chihuahua, donde comenzó a circular de manera acelerada.

Conforme creció su alcance, la imagen empezó a aparecer en versiones alteradas, algunas de ellas colocándolo en distintos puntos del estado o incluso vistiéndolo con uniformes de beisbol, acompañadas de mensajes que afirmaban, sin sustento, que el lanzador jugaría para equipos locales.

La fotografía original existe, pero varias de las versiones que circularon posteriormente fueron intervenidas digitalmente, lo que generó confusión en torno al contexto real de la imagen y avivó especulaciones sobre un supuesto regreso al diamante.

EL SILENCIO TRAS SEPTIEMBRE DE 2023

La atención que generó la fotografía tiene una explicación clara: Urías no había vuelto a aparecer públicamente desde septiembre de 2023.

El 3 de septiembre de ese año, cuando aún se mantenía activo con los Dodgers de Los Ángeles, el lanzador asistió junto a su esposa, Daisy Pérez, al partido entre LAFC e Inter Miami. Al finalizar el encuentro, fue detenido en las afueras del estadio por un incidente de violencia doméstica. Fue liberado horas después.

Desde entonces, Urías desapareció por completo del espacio público y de las redes sociales, sin declaraciones, entrevistas ni apariciones documentadas.

LA SANCIÓN LEGAL Y DEPORTIVA

El proceso legal derivó en una sentencia de 36 meses bajo libertad condicional.

Los Dodgers lo dieron de baja apenas unos días después del incidente y, al final de la temporada, se convirtió en agente libre.

Las Grandes Ligas no anunciaron de inmediato una suspensión para Urías. Fue hasta el año pasado cuando informaron que había recibido una sanción que concluiría después del Juego de Estrellas de 2025 (17 de julio), fecha a partir de la cual volvería a ser elegible para firmar con cualquiera de los 30 equipos del circuito.

Urías es el único jugador en haber acumulado dos faltas a la política de violencia doméstica de Grandes Ligas, luego de un primer incidente catalogado como menor en 2019.

Como parte del acuerdo, Urías se comprometió a someterse a una evaluación de la Junta de Políticas, cumplir con un curso de terapia de violencia doméstica de 52 semanas, pagar una cuota al fondo de apoyo, no poseer armas, abstenerse de ejercer violencia, cumplir una orden de protección y recibir seguimiento por parte de la liga, que mantiene servicios de apoyo para él y su familia.

Sin embargo, a seis meses de que su suspensión termine, aún no ha sido contratado y ni siquiera ha trascendido que exista una posibilidad cercana de acuerdo.

UN PRESENTE SIN BEISBOL

Urías, de 29 años, no lanza en un juego oficial desde el 1 de septiembre de 2023. La reincidencia en casos de violencia doméstica no solo marcó su situación legal, sino que cerró su ciclo con los Dodgers, organización que hasta antes de ese episodio contemplaba extender su contrato.

En julio pasado, su agente Scott Boras aseguró que el lanzador mantiene la intención de retomar su carrera profesional.

“Todavía tiene toda la intención de continuar su carrera”, señaló Boras, quien explicó que Urías se encontraba poniéndose en forma, aunque reconoció que no ha lanzado y que necesitará tiempo para recuperar ritmo competitivo. Ese periodo podría definir si está en condiciones de ayudar a un equipo más adelante en una temporada o si tendría que proyectar su regreso hasta la siguiente.

TOMATEROS LO INTENTÓ

En agosto, los Tomateros de Culiacán, el equipo de su ciudad natal, incluyeron a Urías en su lista de invitados para la pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico.

Sin embargo, el lanzador nunca se presentó, y posteriormente trascendió que la directiva consideró que aún no estaba listo en el aspecto mental, por lo que no se dio ningún avance en su integración al equipo.

QUIÉN ERA JULIO URÍAS ANTES DE TODO

Antes de la pausa forzada, Julio Urías era uno de los brazos más importantes del beisbol mexicano en Grandes Ligas. Originario de Culiacán, debutó en Grandes Ligas con apenas 19 años. Con el paso del tiempo y tras superar lesiones, se consolidó como abridor estelar y alcanzó su punto más alto en la temporada 2020, cuando fue pieza clave en el campeonato de Serie Mundial de los Dodgers.

En 2021 fue líder de juegos ganados y en 2022 líder de efectividad de la Liga Nacional, en ambas temporadas recibiendo votos para el premio al Pitcher del Año.

Su proyección lo colocaba como uno de los lanzadores mejor posicionados rumbo a la agencia libre previa a la temporada 2024, con la expectativa de firmar un contrato histórico para el beisbol mexicano.

EL PEOR MOMENTO PARA QUE TODO SE ROMPIERA

El problema llegó en el peor momento posible: a menos de dos meses de convertirse en agente libre, cuando se perfilaba para buscar un acuerdo superior a los 200 millones de dólares.

La fotografía que hoy circula marca su primera reaparición visible, pero no implica un regreso al beisbol. Por ahora, su imagen volvió a aparecer; su futuro deportivo sigue sin resolverse.