Julián Quiñones entra al Top 10 de la FIFA tras su histórico Mundial con México

El extraordinario Mundial 2026 que firmó Julián Quiñones sigue dando frutos. Ahora fue la propia FIFA la que reconoció el desempeño del delantero de la Selección Mexicana, al colocarlo entre los 10 mejores futbolistas del torneo, de acuerdo con el nuevo sistema de evaluación individual implementado por el organismo rector del futbol mundial.

El atacante naturalizado mexicano apareció en el octavo lugar del FIFA Power Rankings, una clasificación que analiza el rendimiento de cada jugador a partir de datos recopilados durante los encuentros de la Copa del Mundo y que busca ofrecer una evaluación objetiva de las actuaciones individuales.

Con una calificación de 6.98, Quiñones compartió la élite del torneo con figuras consolidadas del futbol internacional como Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Jude Bellingham y Vinícius Júnior, confirmando el impacto que tuvo con el representativo nacional durante la justa mundialista.

El reconocimiento llega después de una actuación que ya quedó grabada en la historia del futbol mexicano. Quiñones anotó cuatro goles con el Tricolor, una cifra que le permitió igualar a Luis Hernández como el máximo goleador de la Selección Mexicana en la historia de las Copas del Mundo.

Su primer tanto llegó frente a Sudáfrica, antes de volver a hacerse presente en el marcador contra República Checa, Ecuador e Inglaterra, convirtiéndose en el principal referente ofensivo del equipo dirigido por Javier Aguirre durante el torneo.

Un Mundial que ya quedó para la historia

Además de romper redes, el delantero fue determinante en varios de los encuentros más importantes de México, consolidándose como uno de los jugadores más constantes del campeonato y uno de los futbolistas con mejor valoración estadística del certamen.

El FIFA Power Rankings debutó precisamente en la Copa del Mundo 2026 y califica el rendimiento de cada futbolista partido a partido, además de generar una puntuación acumulada por todo el torneo. El sistema toma en cuenta diferentes métricas de desempeño para ofrecer una valoración integral de cada jugador.

El listado es encabezado por Kylian Mbappé, de Francia, con una puntuación de 8.71, seguido por Lionel Messi (Argentina, 8.45) y Erling Haaland (Noruega, 8.04). Más atrás aparecen Harry Kane (Inglaterra, 7.41), Johan Manzambi (Suiza, 7.32), Jude Bellingham (Inglaterra, 7.30), Vinícius Júnior (Brasil, 7.20), Julián Quiñones (México, 6.98), Ousmane Dembélé (Francia, 6.97) y Crysencio Summerville (Países Bajos, 6.78).

La presencia del atacante mexicano en este grupo representa uno de los reconocimientos individuales más importantes para un jugador del Tricolor en los últimos años y confirma que su actuación no solo fue determinante para México, sino también una de las más destacadas de toda la Copa del Mundo 2026.

Con el torneo todavía en disputa, Quiñones ya aseguró un lugar entre los nombres más sobresalientes de la competencia y reforzó el gran momento que vive en su carrera, ahora respaldado también por las estadísticas oficiales de la FIFA.