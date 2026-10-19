Última Hora Impreso de hoy

México Vs España EN VIVO: Jornada 1, Mundial sub 17 femenil, 2026

México abre su actividad en el Mundial sub 17 femenil 2026, duelo que sostendrá ante España; partido correspondiente al Grupo F, síguelo EN VIVO

Por: Bernardo Ferreira

México y España inauguran su activvidad en el Grupo F del Mundial sub 17 femenil, 2026 en Marruecos.
México y España inauguran su activvidad en el Grupo F del Mundial sub 17 femenil, 2026 en Marruecos.Especial
Escudo México MxM / Bien
MÉXICO
00
ESPAÑA
Escudo de España para MxM del Mundial 2026
POR COMENZAR...
-Alineación de España

Titulares: Goiatz Ferraz, Maialen Valladarez, Abril Díaz, Avril Serrano, Vera Molina, Ángela Gálvez, Carolina Ferrera, Elena Vizuete, Lidia Gibert, Iraia Fernández, Elaine De La Cruz

Suplentes: Antia Veiga, Nuria Carracedo, Marta Vega, Abril Rius, Maddi Martin, Laia Cabetas, Uzuri Cadenato, María Rius, Bruna Quintana y María Aymerich

Director Técnico: Mila Martínez

-Alineación de México

Titulares: Ania López, Fernanda Monroy, Emily Delgado, Valeria Figueroa, Araceli Pérez, Ixchel Uscanga, Zoe Sánchez, Citlalli Reyes, Natalia Pérez, Mia Urbano y Kemberly García

Suplentes: Emiley Ríos, Camila Haro, Camila Campos, Vanessa Paredes, Bethzabeth Barrón, Bianka Arredondo, Naomi Rojo, Shaddai Núñez, Nicole Jiménez y Natalia Ugalde

Director Técnico: Miguel Gamero

-Sede del partido

El Complejo de Futbol Mohammed VI - Campo 2, en Rabat (Marruecos), es donde se lleva a cabo el duelo

-¡¡¡Bieeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!

México y España se enfrentan en partido correspondiente a la Jornada 1 del Grupo F

Temas: