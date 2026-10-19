México Vs España EN VIVO: Jornada 1, Mundial sub 17 femenil, 2026
México abre su actividad en el Mundial sub 17 femenil 2026, duelo que sostendrá ante España; partido correspondiente al Grupo F, síguelo EN VIVO
Titulares: Goiatz Ferraz, Maialen Valladarez, Abril Díaz, Avril Serrano, Vera Molina, Ángela Gálvez, Carolina Ferrera, Elena Vizuete, Lidia Gibert, Iraia Fernández, Elaine De La Cruz
Suplentes: Antia Veiga, Nuria Carracedo, Marta Vega, Abril Rius, Maddi Martin, Laia Cabetas, Uzuri Cadenato, María Rius, Bruna Quintana y María Aymerich
Director Técnico: Mila Martínez
Titulares: Ania López, Fernanda Monroy, Emily Delgado, Valeria Figueroa, Araceli Pérez, Ixchel Uscanga, Zoe Sánchez, Citlalli Reyes, Natalia Pérez, Mia Urbano y Kemberly García
Suplentes: Emiley Ríos, Camila Haro, Camila Campos, Vanessa Paredes, Bethzabeth Barrón, Bianka Arredondo, Naomi Rojo, Shaddai Núñez, Nicole Jiménez y Natalia Ugalde
Director Técnico: Miguel Gamero
El Complejo de Futbol Mohammed VI - Campo 2, en Rabat (Marruecos), es donde se lleva a cabo el duelo
México y España se enfrentan en partido correspondiente a la Jornada 1 del Grupo F