Horner sobre Checo Pérez: Del "págame mi bono" a la orden de favorecer a Verstappen

Luego de su salida de Red Bull como director de equipo y, como parte de la campaña publicitaria de su libro, Christian Horner ha realizado diversas declaraciones respecto a la relación con Sergio Pérez, incluyendo lo sucedido en Abu Dhabi 2021, cuando realizó la férrea defensa ante Lewis Hamilton y su Mercedes, así como lo sucedido con el clan de Max Verstappen en el 2022.

En el podcast del expiloto David Coulthard, Horner recordó la histórica definición del título de 2021 en Abu Dhabi, donde el tapatío se ganó el apodo de "Ministro de Defensa" por su agresivo trabajo para contener a Lewis Hamilton.

El exdirectivo relató que la mañana de la carrera el mexicano se le acercó para ponerse a disposición: "Checo vino a verme en la mañana y me dijo: '¿Qué quieres que haga hoy?'. Y le dije: 'Mira, solo haz lo que puedas para ayudar a tu compañero'. Él me respondió: 'Mira, págame mi bono y haré lo que quieras'. Eso era lo que tenía Checo, era muy fácil de tratar".

Las declaraciones han sido tomadas por fanáticos de diversas formas, tanto quienes consideran que están fuera de lugar y sin contexto hasta quienes señalan que es algo normal en los contratos de los pilotos de F1 tener cláusulas de rendimiento. Esto último es parte de los acuerdos de todos los pilotos de la parrilla, con bonos extraordinarios por diferentes factores determinados en sus acuerdos.

Horner tuvo que favorecer a Verstappen

En el podcast High Performance, Horner dijo que desde un principio había dejado claro a Checo Pérez que Max Verstappen era pieza clave en Red Bull, pero que si podía luchar por las victorias se le permitiría, aunque esta regla cambió en el 2022, cuando luego del trabajo de simulador de Alex Albon durante el 2021 dejó un coche mejor configurado para el estilo de manejo del tapatío.

Esto provocó que el monoplaza iniciara la temporada con un subviraje que incomodaba a Verstappen, permitiendo que Checo Pérez peleara palmo a palmo el liderato del campeonato tras ganar en Mónaco.

"Cuando empezamos la temporada 2022, Max odiaba el auto, tenía demasiado subviraje. Y Sergio, de repente, estaba ganando carreras y estaban mucho más cerca", detalló Horner.

La situación provocó una reacción inmediata desde la representación del piloto neerlandés durante el Gran Premio de Azerbaiyán: "Recuerdo haberme sentado con el representante de Max y me dijeron: 'Mira, has desarrollado este auto alrededor de Checo. Necesitas estar siguiendo lo que Max necesita'. El mensaje que venía desde arriba fue muy claro".

Esa situación cambió el panorama del campeonato, tal como en diversas ocasiones lo ha detallado Sergio Pérez señalando que no siempre contó con las mismas herramientas.