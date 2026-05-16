Julián Araujo se corona con el Celtic tras un final desgarrador que tritura el milagro del Hearts

En Edimburgo existe una costumbre extraña.

La gente escupe sobre un corazón incrustado en la Royal Mile mientras sigue caminando como si nada hubiera ocurrido. El mosaico marca el lugar donde alguna vez estuvo la prisión de Tolbooth y también funciona como símbolo involuntario de una ciudad acostumbrada a convivir con cicatrices.

El sábado 16 de mayo, el futbol escocés volvió a escupir sobre ese corazón.

Celtic conquistó su quinto campeonato consecutivo de la Premiership tras derrotar 3-1 al Heart of Midlothian en un partido dramático, sofocante y cruel que convirtió el sueño de Edimburgo en otra tragedia histórica.

Julián Araujo celebra

El mexicano Julián Araujo forma parte del plantel campeón de un Celtic que necesitaba ganar en casa para conservar el dominio absoluto del futbol escocés. Una lesión lo mantiene alejado de las canchas, pero su huella ya quedó marcada en Escocia.

Julián Araujo X: @CelticFC

Porque durante 43 minutos, Escocia creyó que el Hearts podía romper una dinastía de 40 años.

El equipo de Edimburgo llegó a Glasgow necesitando apenas un empate para completar una de las mayores historias de Cenicienta que ha visto el futbol británico. Ningún club fuera del Old Firm levantaba la liga desde el Aberdeen de 1985. Desde entonces, el campeonato había sido una propiedad privada compartida entre Celtic y Rangers.

Pero el Hearts había construido algo distinto.

Un club rescatado de la quiebra por sus aficionados. Un proyecto impulsado por métricas y modelos matemáticos. Un equipo diseñado para competir sin el dinero ni el peso político de Glasgow. Una anomalía en el futbol moderno.

Y por un instante, pareció suficiente.

Al minuto 43, el capitán Lawrence Shankland silenció Celtic Park con un cabezazo brutal en el segundo poste. La grada visitante explotó. El banquillo del Hearts se abrazó como si intentara detener el tiempo. En Edimburgo, miles de aficionados comenzaron a mirar el reloj con incredulidad.

Por 43 minutos el Heart of Midlothian fue campeón de Escocia. REUTERS

El viejo fantasma de 1986 empezaba a difuminarse.

Entonces apareció el castigo.

En tiempo agregado del primer tiempo, un centro de Kieran Tierney golpeó la mano de Alexandros Kyziridis dentro del área. El árbitro señaló penalti. Hubo revisión de VAR. Hubo ansiedad. Hubo desesperación.

Y después llegó Arne Engels.

El mediocampista convirtió desde los once pasos al 45+4 y rescató al Celtic justo antes del descanso. El estadio rugió con alivio. El Hearts entendió que todavía faltaba sobrevivir otra mitad completa dentro del edificio más pesado del futbol escocés.

La segunda parte se transformó en un asedio.

Celtic adelantó líneas. Hearts resistió como pudo. El equipo de Derek McInnes comenzó a perder jugadores por lesión y el partido empezó a inclinarse lentamente hacia el arco visitante.

Kelechi Iheanacho estrelló un disparo en el poste. Benjamin Nygren desperdició una oportunidad increíble dentro del área. El reloj avanzaba con crueldad para ambos lados.

Entonces apareció el caos.

Al minuto 87, Daizen Maeda empujó la pelota a la red y el asistente levantó la bandera. Durante unos segundos, Hearts volvió a sentirse campeón.

Daizen Maeda anotó el gol del triunfo del Celtic. Action Images via Reuters

Pero el VAR encontró una mínima corrección de posición en la jugada previa. Maeda estaba habilitado.

Gol.

Celtic Park explotó como un volcán.

El Hearts quedó tendido emocionalmente sobre la cancha mientras el Celtic abrazaba otro título que parecía escaparse entre los dedos.

Todavía faltaba un último golpe.

Con el equipo visitante completamente lanzado al frente y ocho minutos de compensación encima, Callum Osmand marcó el 3-1 al 90+8 para cerrar la tarde con una sentencia definitiva.

No fue solamente un gol.

Fue el ruido de una puerta cerrándose.

El Celtic levantó otro campeonato. El quinto consecutivo. Otro capítulo de una hegemonía que parecía tambalearse y terminó sobreviviendo otra vez. El proyecto de Edimburgo, el equipo de las métricas y la resistencia, se quedó a centímetros de cambiar la historia.

Pero el futbol escocés todavía pertenece a Glasgow.

Mientras los jugadores del Celtic celebraban sobre el césped y los aficionados cantaban bajo el cielo gris de mayo, el Hearts volvió a descubrir algo que conoce demasiado bien desde hace décadas.

En Escocia, romper la costumbre sigue siendo la tarea más difícil de todas.