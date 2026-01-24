Julián Álvarez apunta a ser la joya del verano: Arsenal y Barcelona al acecho

Julián Álvarez ya se perfila como una de las grandes joyas del próximo mercado de verano europeo, aun cuando tiene contrato vigente con el Atlético de Madrid hasta 2030. De acuerdo con información de ESPN España e Inglaterra, tanto el Arsenal como el FC Barcelona han comenzado a explorar escenarios para intentar su fichaje, lo que coloca al delantero argentino en el centro de una puja que podría superar los 100 millones de euros.

El interés del Arsenal no es casual. Andrea Berta, actual director deportivo de los Gunners, fue quien negoció la llegada del ariete argentino al Atlético desde el Manchester City en agosto de 2024 por 95 millones de euros. Esa relación con el club colchonero, así como con el agente del jugador, Fernando Hidalgo, ha facilitado contactos informales para conocer si existiría margen para una operación en verano, antes de formalizar cualquier oferta.

En lo deportivo, el Arsenal vive un momento de transición. Gabriel Jesus ha expresado su deseo de continuar más allá de 2027, aunque no existen negociaciones avanzadas, y el club podría escuchar ofertas por el brasileño. A ello se suma que, pese al regreso de Kai Havertz, el técnico ha tenido que recurrir a soluciones de emergencia, como Mikel Merino actuando ocasionalmente como delantero, lo que refuerza la necesidad de un atacante de élite.

Julián Álvarez ha marcado 40 dianas como colchonero; cuenta con contrato vigente hasta 2030 con una cláusula de 500 millones de euros. AFP

El FC Barcelona también mantiene un interés firme en Álvarez, aunque sus dificultades financieras complican una operación de este calibre. El contrato del argentino incluye una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, pero fuentes en España señalan que el Atlético exigiría una cifra superior a los 100 millones si decide abrir la puerta a su salida, una decisión que dependerá del peso y la solidez de las ofertas.

Desde su llegada a Madrid, Álvarez ha respondido con cifras y rendimiento. Ha marcado 40 goles en 85 partidos, consolidándose como una pieza clave en el esquema del Cholo Simeone y justificando plenamente su valoración en el mercado. Con apenas 25 años, su proyección y experiencia en clubes de primer nivel lo convierten en un perfil altamente atractivo para equipos que buscan dar un salto competitivo inmediato.

ESPN recuerda que antes de fichar a Viktor Gyökeres desde el Sporting de Lisboa, el Arsenal evaluó seriamente a Álvarez entre sus opciones ofensivas. Aunque Gyökeres ha tenido un inicio irregular, con nueve goles en la temporada y 27 apariciones, no ha replicado aún la producción goleadora que mostró en Portugal. Ese contexto refuerza la idea de que Julián Álvarez sigue siendo una prioridad estratégica para el club londinense.