¿Jugará Willer Ditta con Colombia en el debut ante Uzbekistán? Así lo explica el técnico Lorenzo

Le preguntaron a Néstor Lorenzo, técnico de Colombia si tiene una idea de cómo juega Uzbekistán. Pronto, comenzó deshebrar las condiciones de su rival y fue entonces que salió a colación el nombre de Willer Ditta.

El defensa central, campeón con La Máquina de Cruz Azul, está en vilo para debutar en el Mundial ya que el estratega pondría a Jhon Lucumí y Davison Sánchez, pero deja abierta la puerta aún para la incursión del cementero, sobre todo porque es el defensor más alto que tiene. Ditta mide 1.80 metros.

"Él ha tenido un gran torneo en el futbol mexicano con el Cruz Azul y eso le permitió estar en la lista definitiva. La decisión se toma de acuerdo a los rasgos físicos de cada jugador, pero sobre todo de acorde a las características del rival".

¿Jugará Ditta en el debut de Colombia?

El problema es que una de las cábalas de Néstor Lorenzo desde que tomó a la selección colombiana es no dar nombres hasta una hora antes de los partidos.

Por lo pronto, Ditta se mantiene entrenando con fuerza en Colombia, "por fortuna tenemos un plantel de 26 jugadores con el mismo nivel, no veo a uno que baje de ahí", relata Lorenzo.

Willer Ditta durante Final del Clausura 2024 entre América y Cruz Azul. Mexsport

A las faldas del estadio Azteca, el estratega recordó las hazañas de Diego Armando Maradona. Él como argentino estaba en selecciones juveniles, por lo que pisar el césped sagrado de un inmueble como este lo llena de felicidad, además de que espera mucha afición suya.

"Es un estadio mítico, emociona con tan sólo pisar el césped. Vimos al mejor Pelé y al mejor Maradona. Ese Mundial de 1986 lo tengo grabado porque me tocó participar contra el equipo mayor de Argentina siendo juvenil en su preparación, entonces se me quedó muy en el corazón".

Agradeció las muestras de fervor de la hinchada colombiana porque se espera una invasión en la capital mexicana para el juego contra Uzbekistán.