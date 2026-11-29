La bizarro que es tener al ‘Vasco’ en el banquillo no tiene precio y este fin de semana toda España vio como un jugador del Valencia festejó un gol con una seña obscena dedicada a Javier Aguirre.

El conjunto blanquinegro rescató un valioso empate en su visita a Osasuna con un gol cortesía de Hugo Duro y tras la anotación el delantero español no dudó en correr al banquillo para hacer un ‘corte de manga’ y una ‘peineta’ para su entrenador.

Sin embargo, pese a que la ‘mentada de madre —como se le conoce en México— y mostrar el dedo medio son comúnmente insultos, esta vez fueron una muestra de cariño de Hugo Duro hacia Javier Aguirre, a quien abrazó efusivamente tras el gol y el par de señas.

Javier Aguirre explica el ‘insulto’ del Hugo Duro

En conferencia de prensa el entrenador mexicano explicó a los medios esta inusual situación y dejó claro que no existe ningún tipo de problema con el jugador, sino todo lo contrario.

Aguirre reveló una conversación que tuvo con Hugo Duro previo al partido y ese extraño festejo se pactó en el vestidor previo al arranque del encuentro.

“Es un chico encantador, extraordinario. Tengo una relación magnífica con él. Y me dijo que me iba a festejar el gol si hacía la peineta y le dije, no tienes cojones, y sí los tuvo. A ver si le doy más oportunidades, porque se las merece”

Valencia fuerza en zona de descenso

Actualmente el Valencia se encuentra fuera de la zona de descenso en la posición 16 con 13 puntos, sin embargo, Javier Aguirre no se conforma y desea seguir sumando puntos de cara a la segunda mitad de la temporada.