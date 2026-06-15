Jürgen Klopp pide disculpas a Nagelsmann tras sus críticas al debut de Alemania en el Mundial 2026

El entrenador Jürgen Klopp se ha convertido en una de las figuras más mediáticas de esta Copa del Mundo 2026. Sin embargo, su nueva faceta como analista en Magenta TV no ha estado exenta de polémicas. Recientemente, el extécnico del Liverpool tuvo que disculparse públicamente con el seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, tras una desafortunada frase que causó revuelo en el país teutón.

Durante la transmisión previa al duelo de Alemania ante Curazao, que terminó en una contundente victoria de 7-1, Klopp comentó: "Afortunadamente, Julian Nagelsmann es quien elige al equipo, todavía". Su compañero de transmisión, la leyenda Thomas Müller, reaccionó con ironía: "Kloppo, todavía estamos en junio. Ya estás en septiembre".

La palabra "todavía" (still) fue interpretada por la audiencia como una duda sobre la estabilidad del cargo de Nagelsmann dependiendo de los resultados en el torneo. Consciente del malentendido, Klopp rectificó rápidamente durante una entrevista posterior: "Podría haberme dado un puñetazo en la cara por eso, pero ya era demasiado tarde. Se me escapó casualmente y no tiene absolutamente ninguna relevancia. Estamos totalmente de su lado".

Klopp ya había hecho pedazos el nivel de la Selección Mexicana

Más allá de la controversia en el campamento alemán, Jürgen Klopp ha acaparado los titulares en la prensa internacional y local debido a sus implacables críticas sobre el desempeño de la Selección Mexicana en su partido inaugural del Mundial 2026 ante Sudáfrica.

Un mural de Klopp luce en algún edificio de Berlín. AFP

Para el ex estratega alemán, la victoria por 2-0 del "Tri" no fue suficiente para ocultar las graves carencias que observó desde la tribuna. Klopp no tuvo reparos en calificar el encuentro como "pobre" y centró su análisis en dos puntos críticos: "Fue simplemente malo a nivel táctico. Ninguno de los dos equipos jugó bien", declaró, destacando que el nivel del espectáculo no fue de "primera categoría".

Uno de los comentarios más duros del también extécnico del Borussia Dortmund se centró en la gestión de México cuando Sudáfrica se quedó con nueve hombres. "Estás jugando once contra nueve y te sorprenden al contragolpe. ¿Por qué? Porque la última línea estaba demasiado baja", subrayó. Según el técnico, ese fue un error sistémico que el conjunto sudafricano no supo aprovechar por falta de recursos, pero que exhibió una falta de organización defensiva preocupante en el planteamiento de Javier Aguirre.