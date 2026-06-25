El juego de España "es exquisito": Marcelo Bielsa responde a Luis de la Fuente

Admite su papel de no favorito. Marcelo Bielsa es consciente del monstruo futbolístico que representa la Selección de España bajo el mando del técnico Luis de la Fuente, en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

“Mi respuesta va a enfocar lo que ha demostrado De la Fuente como entrenador tiene experiencias; el futbol conseguido con España es exquisito”, destacó el entrenador de la Selección de Uruguay.

Incluso el filosófico estratega convirtió su discurso a flores para su homólogo.

“El abanico de aspectos de su gestión al frente de la Selección Española son relevantes, no representan mi estilo, es un futbol más bonito de lo que he logrado conseguir con mi equipo, la claridad conseguida con España es admirable”.

¿Distracción o bandera blanca agitada? El estilo del ‘Loco’ se permite también la autocrítica, luego del mal arranque de los charrúas: empates con Arabia Saudita y Cabo Verde.

“Como una final, así vamos a enfrentar a España”, aseguró el técnico de los uruguayos. “Lo que hemos intentado siempre, no desconozco que en el partido con Arabia concedimos un tiempo, no desconozco que un partido con Cabo Verde tuvimos altibajos, el perfil que queremos del equipo es dinámico, posición, recuperación rápida, que sea diferente a los dos anteriores que enfrentamos”.

Respecto a las individualidades de España, Marcelo Bielsa no desaprovechó para hacer un apunte de Lamine Yamal.

“El juego de España es asociativo, la creación tiene una atención prioritaria en cuanto a las facetas de su juego, por lo cual habrá que defender y no será sencillo, pero una de las mejores formas de defender es lograr que el rival disponga menos tiempo del balón y tratar de que eso suceda.

“Sobre Yamal, es desequilibrante, habrá pleitos con el futbolista que lo enfrenta con habitualidad por el lugar de campo en que actúa, habrá ayuda de los jugadores de Uruguay que estando por el sector puedan ayudar a opacarlo, también es decisivo”.

Para el duelo ante los españoles, Marcelo Bielsa dejó ver que el defensor Guillermo Varela quedó tocado del último juego (2-2 Cabo Verde).

“Varela por precaución recibió cargas de trabajo más leves que la de los compañeros, sensaciones de rendimiento físico, pero no es obstáculo en el desarrollo de las posibilidades del equipo”, explicó.