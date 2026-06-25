Lamine Yamal está ansioso “por reventar el Mundial 2026”: Nico Williams

Nico Williams, extremo izquierdo de la Selección de España, advierte de la mayor fortaleza individual de su equipo en la Copa del Mundo 2026: Lamine Yamal.

Incluso su nombre fue coreado fuertemente durante el arribo de los ibéricos a tierras tapatías, donde se medirán con Uruguay el viernes 26 de junio, en el cierre de la fase de grupos.

“Feliz y con ganas de reventar el Mundial”, dijo Williams sobre la manera en que el joven futbolista del Barcelona encara el Mundial. “Él sabe de lo que es capaz y todos lo sabemos, espero brille lo mejor posible y sea el mejor del torneo”.

Williams no olvidó otras variantes de la Selección de España, la cual hila en el Mundial 2026 un empate sin goles con Cabo Verde y una victoria de 4-0 ante Arabia Saudita.

“Tenemos armas de doble filo, jugar a la contra, hemos mejorado y como jugadores Víctor Muñoz o yo. Podemos romper espacios, un colectivo muy bueno. Es difícil porque soy jugador todo o nada, cero a 100. Si me tienen que medir los minutos, estoy feliz, si sigo así seré el mejor”.

España llegó a Guadalajara con aclamación para Lamine Yamal Reuters

El juego más atractivo

El choque entre españoles y uruguayos ha levantado las mejores expectativas del torneo. Consideró también Nico Williams un juego especial para el orgullo.

“Tengo muchas ganas de este juego, será intenso, muy duro, me gustan estos partidos que tengan pique, me gusta un montón (tirar caña), pero al final todo queda en la cancha.

“Es un equipazo, agresivo, intenso, tienen un DT (Marcelo Bielsa) que conozco bien, sabemos de sus puntos fuertes como débiles, aprovecharnos de ellos y esperando sea un partido bonito para todos".

El España vs Uruguay cumplirá la noche de este viernes su undécimo encuentro histórico. El saldo marcha a favor de los europeos, con cinco triunfos por dos empates.

“Me encuentro bien físicamente, se me complicó esa chispa, pero en entrenamientos y partidos irá mejorando la cosa, depende del míster (ser titular), estoy contento con él, pero no quiero meterle presión al míster”.

Por último, el extremo del Athletic Club dejó ver su gratitud con los mexicanos, por el recibimiento en tierras tapatías.

“El primer día en el Mundial es difícil, cuesta situarte porque estás demostrando. Agradecidos de que nos apoyen, nos han recibido de la mejor manera, espero hacerles disfrutar en el campo”, prometió el futbolista de 23 años. “México tiene una afición increíble, desde que llegamos al hotel nos han recibido con los brazos abiertos”.