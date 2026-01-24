José Ramírez extiende su legado en Cleveland y se quedará ahí hasta 2032

José Ramírez no solo es el rostro deportivo de Cleveland: es su columna vertebral. El tercera base dominicano amplió su vínculo con Cleveland Guardians y aseguró que toda su carrera seguirá ligada a la organización que lo firmó siendo adolescente.

El nuevo acuerdo añade cuatro años y 106 millones de dólares al contrato que Ramírez había firmado en abril de 2022, una extensión de cinco temporadas y 124 millones. Con este ajuste, el infielder queda bajo control del club hasta la temporada 2032, consolidando una relación que ya suma más de una década en Grandes Ligas.

A sus 33 años, Ramírez ha pasado toda su carrera de 13 temporadas en Grandes Ligas con Cleveland, algo cada vez más raro en el beisbol moderno. En ese lapso se ha convertido en uno de los peloteros más consistentes y completos de la liga: siete veces llamado al Juego de Estrellas y seis veces ganador del Bat de Plata.

Hay dos premios grandes que aún se le han escapado. Ramírez ha sido finalista al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en tres ocasiones y siete veces candidato al Guante de Oro, sin haberlo ganado. Aun así, su impacto va más allá de los trofeos individuales.

La temporada pasada fue otro ejemplo. Ramírez bateó para .283 de promedio, con .360 de porcentaje de embasarse y .503 de slugging. Conectó 30 jonrones, produjo 85 carreras, pegó 34 dobles y robó 44 bases, la cifra más alta de su carrera, en 158 juegos. Su OPS de .863 fue el tercero mejor entre los antesalistas calificados, y de acuerdo con FanGraphs acumuló 6.3 WAR, empatado con Francisco Lindor como el octavo mejor jugador de posición de toda Grandes Ligas.

Desde el dugout, el reconocimiento es total. “Es el tercera base más completo del beisbol”, dijo el manager Stephen Vogt la temporada pasada. “Para mí, es uno de los cinco mejores jugadores. Agradezco poder verlo todos los días”.

Ramírez llegó a la organización en 2009 como agente libre internacional y hoy ya es parte de su historia grande. Es segundo en jonrones en la historia de la franquicia con 285, solo por detrás de Jim Thome (337); además, está dentro del top cinco en juegos disputados, bases robadas y carreras anotadas.

Con este acuerdo, Cleveland no solo asegura producción y liderazgo: reafirma que su proyecto sigue girando alrededor de un jugador que ya es leyenda activa del club.