José Mourinho rompe el silencio en el Real Madrid y aclara su verdadera postura ante el Barcelona

José Mourinho ya no se esconde más. El polémico estratega portugués ofreció sus primeras reacciones, tras su vuelta al banquillo merengue luego de 13 años de su primera etapa, en las que dejó clara dos cosas: Su profundo amor a la entidad merengue y que no tiene ninguna clase de resentimiento hacia el FC Barcelona.

A pesar de haber protagonizado los Clásicos más ríspidos de la era moderna, el estratega de 63 años descartó cualquier tipo de animadversión hacia la entidad blaugrana.

Un retorno sin rencores hacia el entorno catalán

La designación de 'The Special One' como el nuevo estratega blanco reactivó de inmediato la nostalgia por las batallas tácticas de antaño, aunque el propio técnico se encargó de matizar la percepción mediática de su rol histórico en el balompié ibérico.

José Mourinho, director técnico del Real Madrid, confesó en una entrevista exclusiva para Vanity Fair Portugal:

No niego que amo al Real Madrid y por eso regreso, pero no guardo ningún resentimiento hacia el Barcelona. Simplemente disfruto jugando contra ellos, porque en el futbol uno disfruta jugando contra los mejores. Los mejores te impulsan a ser mejor”.

El estratega recordó que su lazo con Cataluña posee raíces familiares profundas, debido a que su hija se mudó a dicha demarcación con apenas un mes de nacida y su hijo nació en la ciudad condal, permitiendo a su núcleo vivir cuatro años que catalogó como maravillosos.

La época dorada de Messi y Cristiano Ronaldo

El técnico revivió la trascendencia global de los duelos de la década pasada, equiparándolos con las rivalidades más selectas en la historia del deporte blanco.

Parálisis mundial : "Me encantaba jugar esos partidos. Cuántas veces me he encontrado con gente por la calle diciendo que el mundo se paraba por aquellos partidos. Y ya no es así", analizó el portugués.

: "Me encantaba jugar esos partidos. Cuántas veces me he encontrado con gente por la calle diciendo que el mundo se paraba por aquellos partidos. Y ya no es así", analizó el portugués. Grandes rivalidades deportivas : Comparó los choques entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con los enfrentamientos de Rafael Nadal contra Roger Federer o Novak Djokovic .

: Comparó los choques entre y con los enfrentamientos de contra o . La mística blanca: Subrayó el peso de la institución merengue: "La historia del Real Madrid no se puede comparar con la de nadie. Las camisetas blancas tienen algo mágico".

El plan estratégico para gestionar a Kylian Mbappé

El estratega lusitano toma el control del vestuario en un periodo de alta exigencia mediática, con los reflectores volcados sobre el rendimiento de la superestrella francesa Kylian Mbappé. Lejos de encender la polémica, Mourinho apeló a una metodología mesurada, basada en el diagnóstico interno y la comunicación frontal.

El timonel detalló que su meta primordial es entablar un diálogo honesto para comprender la dinámica del grupo y potenciar las capacidades individuales de sus dirigidos, prometiendo llevar al atacante galo a un nivel superior en la búsqueda constante de títulos internacionales.