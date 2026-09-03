Mourinho dicta sentencia sobre caso Asencio: Lo reprende públicamente y Real Madrid abre expediente

José Mourinho confirmó que el Real Madrid abrió un expediente disciplinario al defensa central Raúl Asencio. En la esperada comparecencia previa al compromiso frente al Real Betis, el técnico portugués reprendió la conducta del canterano merengue, quien fue sentenciado recientemente a una multa de 14,400 euros y la retirada de su licencia tras conducir ebrio en Gran Canaria.

Mourinho reveló haber conversado en privado con el futbolista cuando asumió el cargo de entrenador: "Hablé con él cuando llegué. En función de cosas del pasado. Desde que llegué ya no hablo más de situaciones fuera de Valdebebas".

A pesar del profundo malestar que impera en la directiva blanca, el experimentado estratega lusitano reconoció que el desempeño diario del zaguero en las sesiones de entrenamiento ha sido impecable: «En Valdebebas es un profesional de verdad. Cuando estaba bien nadie entrenaba más y mejor que él, ahora que está lesionado es el primero en llegar, el último en salir... Es una dedicación extrema en su recuperación».

Eres jugador del Real Madrid 24 horas al día: José Mourinho

El entrenador remarcó con severidad en el panel que el compromiso con la institución debe ser constante las 24 horas del día. Para el timonel, la acumulación de incidentes extracancha —donde se incluye un proceso penal por difusión de material sexual explícito— daña gravemente la imagen institucional de la escuadra merengue:

Todo lo que haces fuera de tu área profesional daña el prestigio de un club que es intocable. Con esto te estoy diciendo, prácticamente, que no estoy feliz. Errores todos los hacemos, pero errores acumulados es una cosa diferente".

Mourinho aclaró que el futuro inmediato de Asencio con el primer equipo sigue en suspenso y sin una fecha programada de retorno, facilitado por sus actuales dolencias físicas. "El club ha abierto un expediente. Continuará lesionado mínimo un par de semanas más. Y eso me ayuda a estar fuera de ese problema. Lo que define bien mi modo de reaccionar a todo esto es que un jugador del Real Madrid lo es 24 horas al día», concluyó de forma tajante.

Raúl Asencio fue absuelto de su otro proceso penal

El 3 de septiembre de 2026 concluyó el juicio oral en Las Palmas de Gran Canaria tras alcanzarse un acuerdo de conformidad entre las partes involucradas.

Absolución de Asencio: El futbolista fue exonerado de los cargos de revelación de secretos debido a que las denunciantes le otorgaron voluntariamente el perdón tras recibir cartas de disculpa y una indemnización económica.

Situación de otros implicados: Tres excompañeros de la cantera aceptaron una pena de un año de prisión, inhabilitación y órdenes de alejamiento por distribución de pornografía infantil.

Validez del proceso: La jueza confirmó la legalidad de la investigación policial y la incautación de los teléfonos móviles.