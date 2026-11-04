José Mourinho se rinde ante Jude Bellingham: “Es un jugador único”

Este miércoles, en conferencia de prensa al término del encuentro entre el Real Madrid y el AEK de Atenas, que terminó con victoria merengue por 3-2, el entrenador portugués José Mourinho destacó el rendimiento de Jude Bellingham, quien colaboró con la segunda de las tres anotaciones merengues en esta jornada, y no dudó en asegurar que es un jugador único.

Durante el encuentro entre el AEK de Atenas y el Real Madrid, en una jugada por la banda, Marc Cucurella encontró a Jude Bellingham con un centro raso, ante el cual el inglés, con una definición loable, consiguió su primera anotación de la actual campaña de la UEFA Champions League.

Sin embargo, el recital del centrocampista merengue no terminó con una pincelada que se tradujo en el empate de su equipo en ese momento, sino que continuó derrochando buen futbol, pues en 85 minutos disputados generó dos oportunidades de peligro, tuvo siete regates exitosos y completó el 93 por ciento de sus pases. Esto generó el reconocimiento de José Mourinho, quien resaltó las cualidades de su futbolista.

Es un jugador único. No hay en el mundo del fútbol hoy centrocampistas como Jude, es completo a todos los niveles, es un jugador absolutamente extraordinario. Tiene siempre trabajo, liderazgo, ambición, calidad, llegada”, declaró en la conferencia de prensa al término del encuentro.

Jude Bellingham en el momento de hacer el remate de tacón con la pierna izquierda para firmar uno de los mejores goles de la Champions League. AFP

De igual manera, Jude Bellingham se ha consolidado como una de las piezas importantes del Real Madrid durante la actual temporada, en la que acumula 14 partidos disputados, cuatro goles, dos asistencias y mil 136 minutos en el terreno de juego. Su rendimiento y calidad fueron reconocidos por José Mourinho, quien es conocido por rara vez elogiar a alguno de sus dirigidos, pero con el inglés la cosa es diferente.

Es un jugador extraordinario. Repito, tengo mucha suerte de tener esta plantilla”.

La valentía le sonrió a Mourinho

Luego de elogiar a Jude Bellingham, el estratega analizó las dificultades que encontró su equipo frente al conjunto griego, quienes tuvieron la capacidad para hacerle frente a los merengues, con constantes proyecciones ofensivas.

José Mourinho aseguró que hay algo especial en ganar sobre la hora. REUTERS

El técnico explicó que, cuando el partido estaba empatado 2-2, tras el gol de Kylian Mbappé, decidió arriesgar en busca de la victoria al colocar tres centros delanteros: Mbappé, Endrick y Carlos Espí. Sin embargo, el resultado llegó a través de un disparo de Federico Valverde en los últimos compases de la contienda.