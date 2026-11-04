¡De tacón y con magia! Jude Bellingham firma un golazo de fantasía en la victoria del Real Madrid

Jude Bellingham sacó la magia para firmar uno de los goles más espectaculares de la temporada. El mediocampista inglés sorprendió a la defensa del AEK de Atenas con una genial definición de tacón que terminó en el fondo de las redes y empató el marcador para el Real Madrid en la Champions League, en un partido en el que a la postre se impusieron 3-2.

En un partido complicado para el conjunto merengue, el futbolista británico apareció dentro del área para conectar de espaldas y cambiar la trayectoria del balón con un recurso de auténtico lujo. Una definición que recordó la capacidad de los grandes magos que han vestido la camiseta blanca.

Bellingham hace historia con su golazo en Champions League

La espectacular anotación también tuvo un significado especial para Bellingham: fue su primer gol en esta edición de la Champions League y le permitió convertirse, con 23 años y 128 días, en el futbolista más joven en marcar en siete temporadas consecutivas del torneo.

El inglés continúa ampliando sus números con el Real Madrid. Con este tanto llegó a 51 goles como jugador merengue, además de acumular 37 asistencias.

La genialidad tampoco pasó inadvertida para Zlatan Ibrahimovic, quien destacó la importancia del mediocampista para el equipo blanco y su capacidad para aportar magia sobre el terreno de juego.

“Cuando Jude Bellingham está en el campo, el Real Madrid no carece de magia, simplemente cambian al mago. ¿Hablas de extrañar a Arda Güler? Escucha, Güler es un artista fantástico, sí que se le extraña un poquito, pero Jude ha estado haciendo un gran trabajo”.