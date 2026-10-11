Jorge Luis Cruz rompe el récord mexicano de maratón y apunta a Los Ángeles 2028

El mexicano Jorge Luis Cruz estableció un nuevo récord nacional de maratón al completar los 42.195 kilómetros del Maratón de Chicago en 2 horas, 8 minutos y 13 segundos. En su primera participación en una prueba de la categoría World Marathon Major, superó por 17 segundos la marca que Dionicio Cerón mantenía desde 1995.

El registro anterior pertenecía a Cerón, quien consiguió la marca en el Maratón de Londres de aquel año. Con su actuación en Chicago, Cruz se convirtió en el nuevo poseedor del récord mexicano en la distancia.

La competencia tuvo como ganador al keniano Amos Kipruto, quien cruzó la meta en 2:01:09. El etíope Tadese Takele finalizó en la segunda posición con 2:02:56, mientras que su compatriota Milkesa Mengesha completó el podio con un tiempo de 2:03:46.

Nutrición, recuperación y apoyo del público, claves para el récord

Después de establecer la nueva marca, Cruz habló con Telemundo Chicago sobre los factores que contribuyeron a su rendimiento. El corredor explicó que mejoró aspectos de nutrición y recuperación con apoyo profesional para llegar en las mejores condiciones a la competencia.

El atleta atribuyó el resultado a la combinación de distintos factores durante su preparación. Además del trabajo previo, destacó el respaldo de los aficionados que lo acompañaron durante el recorrido por las calles de Chicago.

El mexicano describió la experiencia como si estuviera corriendo en casa, debido a que escuchó constantemente su nombre, gritos de aliento y expresiones en español. Así relató la importancia que tuvo ese apoyo durante la carrera:

Fue correr en casa. Todo el recorrido escuchaba mi nombre, todo el recorrido escuchaba México, escuchaba vamos y palabras en español. Eso fue gasolina pura. Estoy contento por todo el apoyo de los mexicanos y qué mejor regalo que darles un nuevo récord nacional.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el siguiente objetivo

Después de conseguir la marca nacional, Cruz señaló que busca avanzar en el ciclo olímpico con la intención de competir en el maratón de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Su siguiente objetivo será clasificarse a los Juegos Panamericanos de Lima, programados para el próximo año.

El atleta explicó que pretende avanzar paso a paso, con la justa continental como su siguiente meta y la posibilidad de pelear por una medalla. Sobre sus objetivos deportivos, expresó:

Es clasificar a Juegos Panamericanos, clasificar a Juegos Olímpicos y vamos paso a paso. El primero ya se dio que fue el récord nacional, el segundo es ir a Juegos Panamericanos y por qué no pelear una medalla, y hacer la clasificación a Juegos Olímpicos.

Finalmente, Cruz dedicó el nuevo récord a sus familiares, amigos y equipo de trabajo, además de los mexicanos que lo apoyaron durante la competencia. Con la marca nacional conseguida en Chicago, el corredor cumplió el primero de los objetivos que se planteó para su camino hacia los próximos compromisos internacionales.