La Hormiga González vive su primer clásico de Grecia desde la banca

Armando “La Hormiga” González vivió su primer clásico del futbol griego con el Olympiacos desde la banca, en un encuentro que terminó con victoria de 1-0 sobre el Panathinaikos en la sexta jornada de la Superliga de Grecia.

El conjunto rojiblanco se quedó con el triunfo en el estadio Georgios Karaiskakis gracias a un gol de Panagiotis Retsos, quien marcó la diferencia en uno de los partidos más esperados del futbol helénico. Con este resultado, el Olympiacos consiguió una victoria importante ante su acérrimo rival y rompió el invicto del Panathinaikos en la competición.

¿Por qué La Hormiga González no fue titular?

El delantero mexicano comenzó el encuentro como suplente por decisión del entrenador Imanol Alguacil, quien apostó por Marius Mouandilmadji en el ataque del Olympiacos.

La expectativa entre los aficionados mexicanos estaba puesta en la posibilidad de ver a González en acción durante el derbi de los eternos enemigos, una de las rivalidades más intensas del futbol europeo. Sin embargo, el atacante tuvo que esperar su oportunidad desde el banquillo.

Olympiacos se queda con el clásico griego

El gol de Panagiotis Retsos resultó decisivo para que el Olympiacos se impusiera por la mínima diferencia ante el Panathinaikos. El encuentro también tuvo un momento complicado para los locales, que jugaron con 10 hombres desde el minuto 66 tras la expulsión de Manolis Saliakas.

Para La Hormiga González, el compromiso representó una nueva experiencia en su proceso de adaptación al futbol europeo, en un escenario de máxima exigencia y ante uno de los rivales históricos de su equipo.

Con este resultado el Olympiacos llegó a 13 puntos y se ubica en la tercera posición de la clasificación general de la Superliga de Grecia, mientras que el Panathinaikos se quedó en el primer lugar de la clasificación con 15 unidades.